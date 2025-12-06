Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ: Στο Πειραιώς 131 με τον Τάκη Παπαματθαίου

Δείτε το trailer της παράστασης Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ

Η πολυαγαπημένη θεατρική επιτυχία Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ, βασισμένη στο αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς, επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, για να ζωντανέψει ξανά τη μαγική ιστορία του εμβληματικού τσιγκούνη που διδάσκει το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η παράσταση, που σημειώνει sold out εμφανίσεις κάθε χρόνο σε μεγάλα αθηναϊκά θέατρα, κατακτάει κοινό και κριτικούς με τη φαντασμαγορική της αισθητική, την εντυπωσιακή παραγωγή και την ανθρώπινη συγκίνηση που προσφέρει.

Ένας πολυμελής θίασος από καταξιωμένους και νέους ηθοποιούς, καθώς κι εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά, ενσαρκώνει περισσότερους από 30 ρόλους σε μια παράσταση γεμάτη χρώμα, συναίσθημα και θεατρική μαγεία.

Εντυπωσιακή παραγωγή

Η παράσταση ντύνεται με παραμυθένια κοστούμια εποχής, εντυπωσιακά σκηνικά, 3D animation, video art, ειδικά εφέ και μαγικές μουσικές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο θέαμα υψηλής αισθητικής.

Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ: Ο Τάκης Παπαματθαίου υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ

Τον ρόλο του Σκρουτζ ερμηνεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τάκης Παπαματθαίου, συνεχίζοντας την παράδοση μετά τους εξαιρετικούς Κώστα Ρωμαίο και Μάνο Πίντζη.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας φιλάργυρος, σκληρός και μίζερος άνθρωπος, που θεωρεί τα Χριστούγεννα «μια απάτη». Την παραμονή των Χριστουγέννων, τον επισκέπτεται το φάντασμα του συνεταίρου του και τρία πνεύματα που του προσφέρουν την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του πριν να είναι πολύ αργά.

Ένα συγκινητικό παραμύθι που αποκαλύπτει πως η αγάπη κι η γενναιοδωρία είναι τα μυστικά της ευτυχίας. Ένα λαμπερό, γιορτινό θέαμα για όλη την οικογένεια, γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία.

Θέατρο Πειραιώς 131

Κεραμεικός

Τηλ: 210-5248140

Συντελεστές

Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς

Θεατρική διασκευή - Σκηνοθεσία - Κινησιολογία: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια εποχής: Τζούλια Μάρκο

Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

Video art: Λεωνίδας Φουντούλης

Φωτισμοί & 3D Animation: Λάμπρος Σούνδιας

Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Ηθοποιοί

Σκρουτζ: Τάκης Παπαματθαίου

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρήστος Γιαννακάκος, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μουντζουρέας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μάνος Πίντζης, Τζούλια Σπυροπούλου, Παρασκευή Τζαρτζιάνη, Γιώργος Τζέρνιας, Τιγκράν Αμπραμιάν, Γλυκερία Χασάπη

Guest star στον ρόλο του Μάρλευ ο Μάνος Πίντζης

Διάρκεια Παράστασης: 1 ώρα και 5 λεπτά

Από 07/12/25 έως 12/01/2026 ώρα 12:00 μ.μ. (Στις 14/12 θα γίνουν δύο παραστάσεις στις 11:00 π.μ. & στις 12:30 μ.μ ) & καθημερινές για σχολεία.