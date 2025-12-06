Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα

Πραγματοποίησαν τον 5ο θαλάσσιο καθαρισμό στον Σαρωνικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 15:32 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
06.12.25 , 14:40 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
06.12.25 , 14:03 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 14:01 Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»
06.12.25 , 13:58 Σίσσυ Χρηστίδου: «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι, για να προστατευτώ»
06.12.25 , 13:18 Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
06.12.25 , 13:09 Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ: Στο Πειραιώς 131 με τον Τάκη Παπαματθαίου
06.12.25 , 13:04 Εύβοια: Η στιγμή που οδηγός στη Μαλακάσα έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του
06.12.25 , 12:48 Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Τι κάνει σήμερα ο Επαμεινώνδας Κορκονέας
06.12.25 , 12:42 Μακελειό στη Νότια Αφρική: Πυροβολισμοί με 11 νεκρούς σε ξενοδοχείο
06.12.25 , 12:20 Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο
06.12.25 , 11:59 Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ σημαντική δράση καθαρισμού εγκαταλελειμμένης ιχθυοκαλλιέργειας στον Σαρωνικό Κόλπο, κοντά στα Μέθανα - πραγματοποιήθηκε σε κοινή δράση που συντόνισαν ο περιβαλλοντικός οργανισμός Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, γεγονός που αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο φορέων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση εγκαταλελειμμένων πηγών ρύπανσης.

Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
Η δράση εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους και των δύο φορέων αποτελώντας μέρος της πρωτοβουλίας «Operation Ghost Farms» του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, που ξεκίνησε το 2021, με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με τα Μέθανα να αποτελούν την πέμπτη κατά σειρά δράση. Παράλληλα, συνεισφέρει στο «Saronikos Project» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μια μακροχρόνια προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού Κόλπου.

Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γνωστές και ως «ghost farms», αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιζήμια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση στα Μέθανα, μετά την ανάκληση της άδειάς της, είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή: ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, ελαστικά, σωλήνες και διάφορα πλαστικά είχαν κατακλύσει τη θάλασσα και τις γύρω ακτές.

Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
Η κα Veronika Mikos, Διευθύντρια του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, δήλωσε: «Κάθε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια που καθαρίζουμε είναι διαφορετική, αλλά όλες μοιράζονται την ίδια ιστορία: ρύπανση που μένει πίσω όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Η αποστολή στα Μέθανα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η τοπική γνώση, η παγκόσμια εμπειρία και οι κοινές αξίες ενώνονται».

Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής έφτασε τους 40 τόνους, περιλαμβάνοντας 18 πλαστικούς ιχθυοκλωβούς (HDPE), 6 αλιευτικά δίχτυα, 4 μεταλλικά κλουβιά, 9 σημαδούρες και 2 βυθισμένα σκάφη. Συνολικά, όλα τα απορρίμματα μαζί, αφού τεμαχίστηκαν, γέμισαν 12 βιομηχανικά κοντέινερ.Τα δίχτυα θα διαχωριστούν και όσα κριθούν κατάλληλα, θα σταλούν στην εταιρεία Aquafil, συνεργάτη της Healthy Seas, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν σε νήμα ECONYL μαζί με άλλα απορριπτόμενα υλικά από νάιλον. Τα υπόλοιπα συλλεχθέντα υλικά, όπως σωλήνες HDPE και λοιπός εξοπλισμός, θα σταλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top