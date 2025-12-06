Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα

Μια πολύ σημαντική δράση καθαρισμού εγκαταλελειμμένης ιχθυοκαλλιέργειας στον Σαρωνικό Κόλπο, κοντά στα Μέθανα - πραγματοποιήθηκε σε κοινή δράση που συντόνισαν ο περιβαλλοντικός οργανισμός Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, γεγονός που αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο φορέων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση εγκαταλελειμμένων πηγών ρύπανσης.



Η δράση εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους και των δύο φορέων αποτελώντας μέρος της πρωτοβουλίας «Operation Ghost Farms» του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, που ξεκίνησε το 2021, με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με τα Μέθανα να αποτελούν την πέμπτη κατά σειρά δράση. Παράλληλα, συνεισφέρει στο «Saronikos Project» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μια μακροχρόνια προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού Κόλπου.



Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γνωστές και ως «ghost farms», αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιζήμια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση στα Μέθανα, μετά την ανάκληση της άδειάς της, είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή: ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, ελαστικά, σωλήνες και διάφορα πλαστικά είχαν κατακλύσει τη θάλασσα και τις γύρω ακτές.



Η κα Veronika Mikos, Διευθύντρια του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, δήλωσε: «Κάθε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια που καθαρίζουμε είναι διαφορετική, αλλά όλες μοιράζονται την ίδια ιστορία: ρύπανση που μένει πίσω όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Η αποστολή στα Μέθανα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η τοπική γνώση, η παγκόσμια εμπειρία και οι κοινές αξίες ενώνονται».



Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής έφτασε τους 40 τόνους, περιλαμβάνοντας 18 πλαστικούς ιχθυοκλωβούς (HDPE), 6 αλιευτικά δίχτυα, 4 μεταλλικά κλουβιά, 9 σημαδούρες και 2 βυθισμένα σκάφη. Συνολικά, όλα τα απορρίμματα μαζί, αφού τεμαχίστηκαν, γέμισαν 12 βιομηχανικά κοντέινερ.Τα δίχτυα θα διαχωριστούν και όσα κριθούν κατάλληλα, θα σταλούν στην εταιρεία Aquafil, συνεργάτη της Healthy Seas, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν σε νήμα ECONYL μαζί με άλλα απορριπτόμενα υλικά από νάιλον. Τα υπόλοιπα συλλεχθέντα υλικά, όπως σωλήνες HDPE και λοιπός εξοπλισμός, θα σταλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.