Εύβοια: Η στιγμή που οδηγός στη Μαλακάσα έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μαλακάσα, εν μέσω της κακοκαιρίας Byron.

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μαλακάσας. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αφού ήταν σε εξέλιξη σφοδρή κακοκαιρία.

Μετά από μια τρελή πορεία, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε ένα λεωφορείο.

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

