Εύβοια: Η στιγμή που οδηγός στη Μαλακάσα έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του

Έπεσε πάνω σε λεωφορείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 15:32 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
06.12.25 , 14:40 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
06.12.25 , 14:03 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 14:01 Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»
06.12.25 , 13:58 Σίσσυ Χρηστίδου: «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι, για να προστατευτώ»
06.12.25 , 13:18 Hyundai και Healthy Seas: Έβγαλαν 40 τόνους απορρίματα από την θάλασσα
06.12.25 , 13:09 Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ: Στο Πειραιώς 131 με τον Τάκη Παπαματθαίου
06.12.25 , 13:04 Εύβοια: Η στιγμή που οδηγός στη Μαλακάσα έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του
06.12.25 , 12:48 Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Τι κάνει σήμερα ο Επαμεινώνδας Κορκονέας
06.12.25 , 12:42 Μακελειό στη Νότια Αφρική: Πυροβολισμοί με 11 νεκρούς σε ξενοδοχείο
06.12.25 , 12:20 Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο
06.12.25 , 11:59 Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Ετεοκλής Παύλου: Η Μελίτα τον συγκίνησε - Η πρώτη της πρόταση έγινε viral
Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο Μαλακάσα: Η Στιγμή Που ΙΧ Εκτρέπεται Της Πορείας Του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μαλακάσα, εν μέσω της κακοκαιρίας Byron. 

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μαλακάσας. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αφού ήταν σε εξέλιξη σφοδρή κακοκαιρία. 

Τροχαίο Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με εργαζόμενους - Νεκρός ο οδηγός

Μετά από μια τρελή πορεία, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε ένα λεωφορείο. 

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top