Σπυροπούλου: Σαββατιάτικη περιπέτεια με τους γιους της στον ζωολογικό κήπο

Άκρως περιπετειώδες και διασκεδαστικό ήταν το πρωινό του Σαββάτου για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια πραγματοποίησε επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο μαζί με τους γιους της, Βλάσση και Βασίλη, τους οποίους απέκτησε με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οικογενειακή εξόρμηση στον ζωολογικό κήπο - Οι φωτογραφίες που πόσταρε

Στις νέες φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γλυκιά μανούλα ποζάρει δίπλα στο καρότσι των παιδιών της, το οποίο προς έκπληξη όλων, έχει καταληφθεί από λεμούριους.

Η ίδια μοιράστηκε τα αστεία στιγμιότυπα σχολιάζοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «New passengers unlocked!». Για τη βόλτα της επέλεξε μαύρο ζιβάγκο, γκρι ψηλόμεσο τζιν και sneakers, ενώ το κομψό look της ολοκλήρωνε ένα σταυρωτό πράσινο τσαντάκι.

H Queen Dina έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της, παραμένοντας συνεπής στις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, έχει προσαρμόσει με τέτοιο τρόπο το καθημερινό της πρόγραμμα, ώστε να κάνει πράγματα για τον ευατό της.