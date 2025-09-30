Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

Έτσι αποχαιρέτησε τον Σεπτέμβριο η παρουσιάστρια

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να μην τη βλέπουμε στο «γυαλί», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι αρκετά ενεργή στα social media, καθώς δημοσιεύει ενσταντανέ από την καθημερινότητά της αλλά και στιγμές με τα παιδιά της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει την κάθε στιγμή με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους, Βλάσση και Βασίλη

Μπασκετάκι για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Μπασκετάκι για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο /Φωτογραφία Instagram

Με αφορμή την τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, η Queen Dina θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram. 

Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε στο Instagram, φωτογραφίες όπου ποζάρει στην αγκαλιά του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου σε μια βραδινή τους έξοδο.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Λίγη ώρα μετά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόσταρε βίντεο με τον σύζυγό της, πηγαίνοντας να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
