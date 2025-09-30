Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Μπορεί να μην τη βλέπουμε στο «γυαλί», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι αρκετά ενεργή στα social media, καθώς δημοσιεύει ενσταντανέ από την καθημερινότητά της αλλά και στιγμές με τα παιδιά της.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει την κάθε στιγμή με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους, Βλάσση και Βασίλη.

Μπασκετάκι για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο /Φωτογραφία Instagram

Με αφορμή την τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, η Queen Dina θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε στο Instagram, φωτογραφίες όπου ποζάρει στην αγκαλιά του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου σε μια βραδινή τους έξοδο.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Λίγη ώρα μετά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόσταρε βίντεο με τον σύζυγό της, πηγαίνοντας να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν.