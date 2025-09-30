Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

Μπορεί να μην τη βλέπουμε στο «γυαλί», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι αρκετά ενεργή στα social media, καθώς δημοσιεύει ενσταντανέ από την καθημερινότητά της αλλά και στιγμές με τα παιδιά της.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
Η παρουσιάστρια απολαμβάνει την κάθε στιγμή με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους, Βλάσση και Βασίλη.
Με αφορμή την τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, η Queen Dina θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram.
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε στο Instagram, φωτογραφίες όπου ποζάρει στην αγκαλιά του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου σε μια βραδινή τους έξοδο.
Λίγη ώρα μετά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόσταρε βίντεο με τον σύζυγό της, πηγαίνοντας να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν.