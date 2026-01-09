Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ

Τραυματίστηκαν δύο άτομα

09.01.26 , 09:49 Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη / OPEN
Τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Νέα Σμύρνη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, πάνω στις γραμμές του τραμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες τα δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει σε μία κολώνα που βρίσκεται στη γραμμή του τραμ.

Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο στην Κορινθία - Νεκρά δύο νέα παιδιά

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη

Το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση / INTIME (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων από τα οχήματα. Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν – και τα δύο νεαρής ηλικίας – απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο κοντινό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η μητέρα του ενός εκ των τραυματιών, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι ο γιος της είχε επιστρέψει μαζί με μία φίλη του στο σπίτι και της είπε πως «ζαλίστηκε και του έφυγε το αυτοκίνητο», πριν συμβεί η σύγκρουση.

Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό

Εικόνες από το τροχαίο

ΙΧ έπεσε πάνω σε κολώνα / INTIME (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Οι πρώτες ενδείξεις από τις αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί δεν είναι σοβαροί, ωστόσο οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Η κυκλοφορία στην περιοχή επανήλθε σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απομάκρυνσης των οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν τα στοιχεία για το πώς ακριβώς προκλήθηκε το τροχαίο.

