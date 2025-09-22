Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της

Το birthday look που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
22.09.25 , 19:40 Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
22.09.25 , 19:24 Tην τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ
22.09.25 , 19:07 ΑΑΔΕ: Ολόκληρη η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βήμα - βήμα
22.09.25 , 18:54 Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»
22.09.25 , 18:35 Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»
22.09.25 , 18:32 Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς
22.09.25 , 18:26 Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»
22.09.25 , 18:26 Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών
22.09.25 , 18:26 BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο
22.09.25 , 18:22 Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα
22.09.25 , 18:00 Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
22.09.25 , 17:54 Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα παιχνίδια με τους γιους της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή της μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με μια τρυφερή φωτογραφία και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της

Η παρουσιάστρια, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, ποζάρει μπροστά από μια εντυπωσιακή τούρτα, κρατώντας στην αγκαλιά της τους δύο γιους της, Βλάσση και Βασίλη.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο

Η στιγμή που σβήνει τα κεράκια συνοδεύεται από ένα μήνυμα γεμάτο συναισθήματα, στο οποίο κάνει έναν μικρό απολογισμό ζωής και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για το νόημα των στιγμών που ζούμε.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η απάντηση για τη φημολογούμενη 3η εγκυμοσύνη της

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα!
Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..
Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;
Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ!
Love you».

 

Η Κωνσταντίνα δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές, υπογραμμίζοντας το πιο σημαντικό, την υγεία.

Το birthday look της Κωνσταντίνας

Για τη σημαντική αυτή ημέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα κομψό και καλοκαιρινό σύνολο σε αποχρώσεις μοβ, λιλά και λευκού. Συγκεκριμένα, πόνταρε σε ένα στράπλες crop top, ασορτί ψηλόμεση αέρινη φούστα.

Τα μαλλιά ήταν ίσια, ενώ το μακιγιάζ της ήταν απλό, φυσικό και λαμπερό, ιδανικό για τη μέρα.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top