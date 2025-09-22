Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή της μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με μια τρυφερή φωτογραφία και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η παρουσιάστρια, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, ποζάρει μπροστά από μια εντυπωσιακή τούρτα, κρατώντας στην αγκαλιά της τους δύο γιους της, Βλάσση και Βασίλη.

Η στιγμή που σβήνει τα κεράκια συνοδεύεται από ένα μήνυμα γεμάτο συναισθήματα, στο οποίο κάνει έναν μικρό απολογισμό ζωής και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για το νόημα των στιγμών που ζούμε.

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα!

Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;

Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ!

Love you».

Η Κωνσταντίνα δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές, υπογραμμίζοντας το πιο σημαντικό, την υγεία.

Το birthday look της Κωνσταντίνας

Για τη σημαντική αυτή ημέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα κομψό και καλοκαιρινό σύνολο σε αποχρώσεις μοβ, λιλά και λευκού. Συγκεκριμένα, πόνταρε σε ένα στράπλες crop top, ασορτί ψηλόμεση αέρινη φούστα.

Τα μαλλιά ήταν ίσια, ενώ το μακιγιάζ της ήταν απλό, φυσικό και λαμπερό, ιδανικό για τη μέρα.



