Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας βιώνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δίπλα στον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και στα δύο παιδιά τους.

Η παρουσιάστρια προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο το φετινό καλοκαίρι, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Πιο ξεχωριστή εξόρμηση ήταν αυτή στη Νάξο, με το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων να «έκλεψε» την καρδιά της ίδιας και της οικογένειάς της.

Mετά το τέλος των διακοπών της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέστρεψε στην καθημερινότητά της. Το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) συνόδευσε τους γιους της σε παιδικό πάρτι κι ένιωσε για λίγο και πάλι παιδί!

Όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανήρτησε η τρυφερή μαμά στο Instagram, ο Βλάσσης κι ο Βασίλης ενθουσιάστηκαν με τα φουσκωτά, πάνω στα οποία έκανε κι εκείνη τσουλήθρα. Μάλιστα για να μην χαλάσει χατίρι , μπήκε μαζί τους στο τρενάκι, απολαμβάνοντας τη βόλτα της με τους καλύτερους συνεπιβάτες.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον γιο της μέσα στο τρενάκι