Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της

Η παρουσιάστρια έγινε και πάλι παιδί!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας βιώνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δίπλα στον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και στα δύο παιδιά τους. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο

Η παρουσιάστρια προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο το φετινό καλοκαίρι, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η απάντηση για τη φημολογούμενη 3η εγκυμοσύνη της

Πιο ξεχωριστή εξόρμηση ήταν αυτή στη Νάξο, με το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων να «έκλεψε» την καρδιά της ίδιας και της οικογένειάς της. 

Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της

Mετά το τέλος των διακοπών της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέστρεψε στην καθημερινότητά της. Το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) συνόδευσε τους γιους της σε παιδικό πάρτι κι ένιωσε για λίγο και πάλι παιδί!

Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της

Όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανήρτησε η τρυφερή μαμά στο Instagram, ο Βλάσσης κι ο Βασίλης ενθουσιάστηκαν με τα φουσκωτά, πάνω στα οποία έκανε κι εκείνη τσουλήθρα. Μάλιστα για να μην χαλάσει χατίρι , μπήκε μαζί τους στο τρενάκι, απολαμβάνοντας τη βόλτα της με τους καλύτερους συνεπιβάτες.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον γιο της μέσα στο τρενάκι

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον γιο της μέσα στο τρενάκι

 

 

 

