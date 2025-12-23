Last-minute δώρα Χριστουγέννων: Ιδέες που σώζουν την κατάσταση!

Προτάσεις για να μην αφήσετε κανέναν παραπονεμένο τις γιορτές

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είμαστε μία ανάσα από τις γιορτές των Χριστουγέννων και δεν έχετε προλάβει ακόμα να αγοράσετε δώρα για τους αγαπημένους σας; Μην ανησυχείτε, παρακάτω σας έχουμε τις πιο έξυπνες last-minute προτάσεις για να μην αφήσετε κανέναν παραπονεμένο τις γιορτές.

Χριστουγεννιάτικα δώρα για γυναίκες: Τι πραγματικά θα εκτιμήσουν



Έξυπνες last-minute προτάσεις για να αγοράσετε δώρα για τους αγαπημένους σας στις γιορτές των Χριστουγέννων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ιδέες και προτάσεις για last-minute δώρα Χριστουγέννων

Δωροκάρτα για αγαπημένα προϊόντα. Είτε είναι ρούχα είτε αξεσουάρ, μία δωροκάρτα παίρνει μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο σας και αποτελεί μία γρήγορη και έξυπνη ιδέα για δώρο τώρα τα Χριστούγεννα!

Συνδρομή σε πλατφόρμα για ταινίες και σειρές. Το συγκεκριμένο δώρο απαιτεί μόλις λίγα λεπτά προετοιμασίας. Ξέρουμε ότι το να διατηρούμε τόσες συνδρομές στις τόσες διαθέσιμες πλατφόρμες δεν είναι πλέον εφικτό για όλα τα άτομα εκεί έξω. Ανάλογα, λοιπόν, με τις προτιμήσεις του αγαπημένου σας προσώπου, μπορείτε να επιλέξετε μία συνδρομή σε μία πλατφόρμα για άπλετο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο, στο οποίο θα έχει πρόσβαση για μερικούς μήνες ή ακόμη κι έναν χρόνο.

Δείτε τις καλύτερες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα της τελευταίας στιγμής!

Δείτε τις καλύτερες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα της τελευταίας στιγμής! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Παιδικά δώρα Χριστουγέννων: Προτάσεις που ξετρελαίνουν!

Online κράτηση για ένα δείπνο ή μία παράσταση/προβολή ταινίας. Εάν είναι σινεφίλ ή του/της αρέσει το καλό φαγητό, τότε μία όμορφη πρόταση είναι να κλείσετε τραπέζι σε ένα καλό εστιατόριο ή να οργανώσετε να δείτε παρέα μία ταινία στον κινηματογράφο ή να παρακολουθήσετε μία παράσταση στο θέατρο. Ή και να τα συνδυάσετε, απολαμβάνοντας μαζί όμορφες στιγμές.

Δώρα για άντρες: Πρωτότυπες επιλογές για τα φετινά Χριστούγεννα

Χειροποίητα στολίδια και κάρτα. Έχετε φαντασία και είστε σε δημιουργική φάση; Τότε τι πιο όμορφο από το να δημιουργήσετε εσείς το δώρο που θα κάνετε στους αγαπημένους σας. 

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε κάποιες πρωτότυπες ιδέες για χειροποίητα στολίδια:

  • Κεριά. Είναι διαχρονικά και all time classic. Τα κεριά δημιουργούν ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα τις γιορτινές μέρες, δίνουν φως και ζεστασιά και κάνουν το περιβάλλον πιο ευχάριστο. Είναι το τέλειο δώρο είτε θέλετε να πάτε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι τις ημέρες των εορτών, είτε ψάχνετε ένα συμβολικό δώρο για τους αγαπημένους σας φίλους.
  • Γούρι για το σπίτι. Ρόδι ή φλουρί; Μία εξαιρετική πρόταση για δώρου, καθώς στο τέλος κάθε έτους όλοι ψάχνουμε ένα γούρι για να μπει η νέα χρονιά με τύχη, καλή ενέργεια, και να πραγματοποιηθοούν οι επιθυμίες μας. Το must δώρο στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πότε να προσφέρετε τα δώρα σας

Όσον αφορά στα δώρα τις γιορτές των Χριστουγέννων, δεν υπάρχει κάποιος «κανόνας» για το πότε πρέπει να τα προσφέρετε. Τα δώρα των Χριστουγέννων δίνονται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. Περισσότεροι επιλέγουν να ανταλλάξουν δώρα ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προτιμούν να προσφέρουν τα δώρα τους κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου, όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

