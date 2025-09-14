Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η απάντηση για τη φημολογούμενη 3η εγκυμοσύνη της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της
Η πολυσυζητημένη παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, απάντησε για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, ξεκαθαρίζοντας όλη την αλήθεια γύρω από αυτό. Παράλληλα δε, αναφέρθηκε και στην επιστροφή της στην τηλεόραση.
«Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Πριν από το καλοκαίρι είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μετά βάλαμε μία άνω τελεία σε αυτά που είχαμε πει και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα», είπε αρχικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έρθει τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε»
Σχετικά με την εγκυμοσύνη της, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Δεν είδα το δημοσίευμα. Δεν ενοχλήθηκα, από εσάς το μαθαίνω. Δεν είμαι πάντως, είμαι ξεκάθαρη».
Πώς βλέπει την τηλεόραση σήμερα, θα μπορούσε να δει τον εαυτό της σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα; «Γενικά μου αρέσει η τηλεόραση, να χαζεύω. Διάφορα, επικαιρότητα, γιατί τώρα είναι πιο δυσάρεστο το τοπίο με τα ενημερωτικά προγράμματα. Θέλω, όπως κι ο κόσμος φαντάζομαι, λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Τον εαυτό μου δε θα τον τοποθετούσα πουθενά. Σίγουρα όχι σε κάποια θέση κάποιου ανθρώπου που ήδη υπάρχει», εξήγησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.