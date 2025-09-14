Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η απάντηση για τη φημολογούμενη 3η εγκυμοσύνη της

«Δεν ενοχλήθηκα, από εσάς το μαθαίνω...»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

Η πολυσυζητημένη παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, απάντησε για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, ξεκαθαρίζοντας όλη την αλήθεια γύρω από αυτό. Παράλληλα δε, αναφέρθηκε και στην επιστροφή της στην τηλεόραση.

«Χλωμό» να επιστρέψει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη μικρή οθόνη

«Χλωμό» να επιστρέψει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη μικρή οθόνη

«Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Πριν από το καλοκαίρι είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μετά βάλαμε μία άνω τελεία σε αυτά που είχαμε πει και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα», είπε αρχικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έρθει τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε»

Σχετικά με την εγκυμοσύνη της, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Δεν είδα το δημοσίευμα. Δεν ενοχλήθηκα, από εσάς το μαθαίνω. Δεν είμαι πάντως, είμαι ξεκάθαρη».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο στο Καλλιμάρμαρο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο στο Καλλιμάρμαρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πώς βλέπει την τηλεόραση σήμερα, θα μπορούσε να δει τον εαυτό της σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα; «Γενικά μου αρέσει η τηλεόραση, να χαζεύω. Διάφορα, επικαιρότητα, γιατί τώρα είναι πιο δυσάρεστο το τοπίο με τα ενημερωτικά προγράμματα. Θέλω, όπως κι ο κόσμος φαντάζομαι, λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Τον εαυτό μου δε θα τον τοποθετούσα πουθενά. Σίγουρα όχι σε κάποια θέση κάποιου ανθρώπου που ήδη υπάρχει», εξήγησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

