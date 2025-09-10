Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μέσα από ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους να της κάνουν ερωτήσεις που αφορούσαν στην μητρότητα και τα δυο παιδιά της, Βλάσση και Βασίλη που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση και για τα κιλά που πήρε στις δυο εγκυμοσύνες της και απάντησε ότι στην πρώτη πήρε 28 κιλά, ενώ στην δεύτερη 25.

«Στην πρώτη μου έβαλα 28 και στη 2η 25 ολόκληρα κιλά! Θα σας συμβούλευα λοιπόν να απολαύσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι της μητρότητας και να μην σας απασχολεί τόσο αυτό, αλλά φυσικά να κάνετε ό,τι νιώθετε πιο καλά για εσάς τις ίδιες! Τα κιλά φυσικά και χάνονται, αυτό που έχει αξία είναι η αγάπη που αισθανόμαστε και προς τον εαυτό μας και προς τα παιδιά μας. Να ακούτε το σώμα σας και να μην επηρεάζεστε από άλλους, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και το βιώνει διαφορετικά».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να απουσιάζει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αφού έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια της, ωστόσο είναι πολύ ενεργή στα social media και μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της με τα δύο παιδιά της.

Η παρουσιάστρια απέκτησε τον πρώτο της γιο, Βλάσση, πριν από περίπου 2 χρόνια, ενώ ο δεύτερος γιος της γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024.