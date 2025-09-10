Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έρθει τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε»

Η απάντησή της σε ερώτηση στο Instagram

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερο insta story της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τον γιο της, Βασίλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τότε που έγινε μητέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει αφοσιωθεί πλήρως στον νέο της ρόλο, μοιραζόμενη συχνά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της με τα αγοράκια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της

.Σε ένα διάλειμμα από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, η παρουσιάστρια αποφάσισε να απαντήσει στις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται από τους followers της στο Instagram, μέσα από ένα σύντομο Q&A. 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει τη μητρότητα!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει τη μητρότητα! /Φωτογραφία Instagram

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, ήταν και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

«Όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά μου που έχουν μόνο 18 μήνες διαφορά, σημαίνει ότι όταν ο γιος μου ήταν 9 μηνών ξεκίναγε η 2η εγκυμοσύνη μου. Αυτό από μόνο του ήταν πολύ δύσκολο καθώς δεν είχα τις ίδιες αντοχές όσο πέρναγε ο καιρός. Τώρα απολαμβάνω κάθε λεπτό της ημέρες μαζί τους, αλλά και πάλι δεν παύουν τα πράγματα να είναι απαιτητικά.  Αν έρθει 3ο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητά μας», απάντησε η Queen Dina. 

Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έρθει τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε»

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Ο πρώτος τους γιος, ο οποίος πήρε το όνομα Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Ο δεύτερος γιος της οικογένειας, που πήρε το όνομα Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Φόρεσε ροζ μπικίνι και «έριξε» το Instagram

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, έχει αναφέρει ότι της λείπει η τηλεόραση και θα ήθελε να κάνει μια πρωινή ή μεσημεριανή εκπομπή, αλλά δεν είναι σίγουρη αν υπάρχει χώρος για εκείνη αυτήν τη στιγμή. 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους στη Νάξο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους στη Νάξο /Φωτογραφία Instagram

Στο παρελθόν δέχτηκε πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, την οποία δεν αποδέχτηκε λόγω της εγκυμοσύνης της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
