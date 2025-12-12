Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Δεκεμβρίου
11.12.25 , 23:47 Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
11.12.25 , 23:27 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
11.12.25 , 23:05 Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της
11.12.25 , 22:47 Ο Αγρότης Της Χρονιάς Μιλά Στο Star Για Τα Μπλόκα Και Το Μέλλον
11.12.25 , 22:47 Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της
11.12.25 , 22:41 Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
11.12.25 , 22:35 First Dates: Μαίρη & Παναγιώτης - Πώς πέρασαν στο ραντεβού τους;
11.12.25 , 22:30 First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
11.12.25 , 22:15 Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ
11.12.25 , 22:10 First Dates: Η ιστορία του Παναγιώτη που άφησε άφωνη τη Μαίρη!
11.12.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
11.12.25 , 22:05 Οι καλύτερες εφαρμογές ψυχαγωγίας: Social Media, Στοίχημα και Fitness
11.12.25 , 22:05 First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!
11.12.25 , 22:00 First Dates: Κατερίνα & Κώστας: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου προέδρου του Eurogroup
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.

Ο κυπριακής καταγωγής Άγιος Σπυρίδων, είναι σημαντική προσωπικότητα της Χριστιανοσύνης, ιδιαίτερα συνδεδεμένος με την πόλη και το νησί της Κέρκυρας, της οποίας είναι προστάτης Άγιος. Είναι, επίσης, πολιούχος Άγιος του Πειραιά. Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 14 Δεκεμβρίου από την Καθολική.

Ο Άγιος Σπυρίδων

Ο Άγιος Σπυρίδων

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε περί το 270 στην Άσκια, τη σημερινή Άσσια Αμμοχώστου, που βρίσκεται στα Κατεχόμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταγόταν από ταπεινή οικογένεια και ήταν μάλλον εύπορος για τα μέτρα της εποχής, αφού είχε στην κατοχή του αγροτική γη και κοπάδια προβάτων. Με την προτροπή των γονέων του παντρεύτηκε μια ενάρετη συγχωριανή του, με την οποία απέκτησε μία κόρη, ονόματι Ειρήνη. Οι γραμματικές του γνώσεις ήταν περιορισμένες, αλλά χάρη στην αρετή του και τον άρτιο χριστιανικό του βίο εξελέγη επίσκοπος Τριμυθούντος (σημερινή Τρεμετουσιά Λάρνακας).

Ο Άγιος Σπυρίδων είναι προστάτης των αγγειοπλαστών και της διάσημης ρωσικής οικογένειας των Τολστόι.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος
  • Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:31 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 22.6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top