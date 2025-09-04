Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της

Στο baby shower μίας φίλης της πήγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μαζί με τους δυο γιους της, Βλάσση και Βασίλη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη, κρατώντας στην αγκαλιά της τα παιδιά της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να απουσιάζει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αφού έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια της, ωστόσο είναι πολύ ενεργή στα social media και μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της με τα δύο παιδιά της.

Η παρουσιάστρια απέκτησε τον πρώτο της γιο, Βλάσση, πριν από περίπου 2 χρόνια, ενώ ο δεύτερος γιος της γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024.