Δυσκοιλιότητα: Ποιες τροφές να προτιμάτε, ποιες να αποφεύγετε

Υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα. Διαβάστε παρακάτω ποια διατροφή να υιοθετήσετε και ποια τρόφιμα να αποφεύγετε, με σκοπό να ισορροπήσετε το πεπτικό σας σύστημα και να κάνετε καλό στην υγεία σας.

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα, που μπορεί να οφείλεται και σε κακές διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι τυχαίο που περίπου 1 στους 4 ενήλικες βιώνει ένα επεισόδιο περιστασιακής δυσκοιλιότητας κάθε χρόνο.

Δυσκοιλιότητα: Ποιες τροφές να αποφεύγετε

Εάν έχετε συμπρώματα δυσκοιλιότητας είναι σημαντικό να αποφεύγετε την κατανάλωση κάποιων τροφίμων, τα οποία μπορούν να την επιδεινώσουν ή και να την προκαλέσουν. Οι τροφές αυτές περιέχουν μεγάλη ποσότητα λιπαρών και μικρή ποσότητα φυτικών ινών, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η πέψη, να μειώνεται η κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα και να υπάρχει χαμηλό υπόλειμμα, δηλαδή, μικρός όγκος κοπράνων.

Τα τρόφιμα που δεν κάνουν καλό στη δυσκοιλιότητα είναι:

Γάλα και τυρί: Περιέχουν πολλά λιπαρά που επιβραδύνουν την πέψη. Επίσης, η β-καζεΐνη και η λακτόζη που περιέχουν έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων και επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα

Περιέχουν πολλά λιπαρά που επιβραδύνουν την πέψη. Επίσης, η β-καζεΐνη και η λακτόζη που περιέχουν έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων και επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα Κόκκινο κρέας: Η συστηματική κατανάλωση κόκκινου κρέατος, σε συνδυασμό με μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών, επιβραδύνει την πέψη

Μπανάνα : Ειδικότερα οι άγουρες μπανάνες περιέχουν μεγάλη ποσότητα αμύλου, το οποίο επιδεινώνει τη δυσκοιλιότητα

: Ειδικότερα οι άγουρες μπανάνες περιέχουν μεγάλη ποσότητα αμύλου, το οποίο επιδεινώνει τη δυσκοιλιότητα Καφές: Η καφεΐνη προκαλεί αφυδάτωση και οδηγεί σε δυσκοιλιότητα αρκετούς ανθρώπους

Η καφεΐνη προκαλεί αφυδάτωση και οδηγεί σε δυσκοιλιότητα αρκετούς ανθρώπους Τηγανητά φαγητά: Τα τηγανητά φαγητά είναι πλούσια σε λιπαρά και επιβραδύνουν την πέψη

Τα τηγανητά φαγητά είναι πλούσια σε λιπαρά και επιβραδύνουν την πέψη Ψωμί: Το ψωμί περιέχει γλουτένη, με αποτέλεσμα τα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία γλουτένης (κοιλιοκάκη), είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας

Το ψωμί περιέχει γλουτένη, με αποτέλεσμα τα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία γλουτένης (κοιλιοκάκη), είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας Ζάχαρη: Γενικότερα τα γλυκά περιέχουν πολλά λιπαρά και λίγες φυτικές ίνες

Γενικότερα τα γλυκά περιέχουν πολλά λιπαρά και λίγες φυτικές ίνες Αβγά: Δεν περιέχουν φυτικές ίνες, αλλά είναι πλούσια σε λιπαρά και επιβραδύνουν την πέψη

Δεν περιέχουν φυτικές ίνες, αλλά είναι πλούσια σε λιπαρά και επιβραδύνουν την πέψη Σοκολάτα: Μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα με δύο τρόπους: α) περιέχει πολλά λιπαρά που επιβραδύνουν την πέψη και β) περιέχει καφεΐνη που προκαλεί αφυδάτωση

Μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα με δύο τρόπους: α) περιέχει πολλά λιπαρά που επιβραδύνουν την πέψη και β) περιέχει καφεΐνη που προκαλεί αφυδάτωση Ρύζι: Το λευκό ρύζι (λαπάς) χρησιμοποιείται για τη διακοπή της διάρροιας, ενώ επιδεινώνει τη δυσκοιλιότητα σε όσους ήδη πάσχουν από αυτή.

Η πρώτη συμβουλή είναι εύκολη και απλή στην εφαρμογή της: πίνετε άφθονο νερό. Η αφυδάτωση είναι «σύμμαχος» τη δυσκοιλιότητας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Νερό και φυτικές ίνες τα «μυστικά» για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας

«Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθήσω για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας»; Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμα tips που εάν τα εφαρμόσετε, θα σας βοηθήσουν να ισορροπήσετε το πεπτικό σας σύστημα.

Η πρώτη συμβουλή είναι εύκολη και απλή στην εφαρμογή της: πίνετε άφθονο νερό. Η αφυδάτωση είναι «σύμμαχος» τη δυσκοιλιότητας. Έτσι όταν καταναλώνετε τουλάχιστον 1,5 λίτρα νερό την ημέρα, επιλέγοντας νερό πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, θα αποφύγετε συμπτώματα δυσκοιλιότητας.

Η δεύτερη συμβουλή είναι ευρέως γνωστή: Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Τι κάνουν; Επιτρέπουν την αύξηση του όγκου του περιεχομένου του πεπτικού σωλήνα, διευκολύνοντας την κινητικότητα του εντέρου και περιορίζοντας, συνεπώς, τη δυσκοιλιότητα. Ποια τρόφιμα περιέχουν φυτικές ίνες; Κυρίως τα λαχανικά, το ψωμί ολικής άλεσης και τα φρούτα.

Μεταξύ των τροφών που περιέχουν τις περισσότερες φυτικές ίνες, μπορούν να αναφερθούν οι φρυγανιές ή η πράσινη φάβα. Επιπρόσθετα, τα μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά, σε μορφή σούπας ή κομπόστας, μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα δυσκοιλιότητας.

Οι top τροφές ενάντια στη δυσκοιλιότητα είναι: Τα μήλα (καταναλώστε τα ωμά, με τη φλούδα), τα δαμάσκηνα, οι χουρμάδες, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα σύκα και το σπανάκι.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι σε κάποιους ανθρώπους, η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ., τυμπανισμός). Μη διστάζετε να απεθυνθείτε σε κάποιον σύβουλο διατροφής (διατροφολόγο), ώστε να σας κατευθύνει σωστά, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σας.