Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: Οι κίνδυνοι για την υγεία μας

Οι επεξεργασμένες τροφές και οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας / Βίντεο: Mega

Nέα ευρήματα επιστημόνων προειδοποιούν για την υπερβολική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών (UPF), μέσα από τρία νέα άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «The Lancet».

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων, η οποία έχει την τάση να «εκτοπίζει» την ισορροπημένη διατροφή, μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών και επιβάρυνση της υγείας.

Υπερ-επεξεργασμένες τροφές: Κίνδυνος για χρόνιες ασθένειες

Τα συγκεριμένα τρόφιμα κατσκευάζονται από χαμηλής ποιότητας βιομηχανικά συστατικά, όπως υδρογονωμένα έλαια, καθώς και πρόσθετα τροφών, όπως χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικά, γαλακτωματοποιητές κ.ά.

Τα άρθρα του Lancet εξετάζουν τα επιστημονικά στοιχεία των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, σύμφωνα με την ανθρώπινη υγεία και παρουσιάζει δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία τα UPFs υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν ότι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών.

Όπως αναφέρουν στοιχεία από εθνικές έρευνες, η εκτιμώμενη συμβολή των υπερ-επεξεργασμένων τροφών στις συνολικές αγορές τροφίμων των νοικοκυριών ή στην ημερήσια πρόσληψη έχει τριπλασιαστεί στην Ισπανία (από 11% σε 32%) και την Κίνα (από 4% σε 10%) τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, και έχει αυξηθεί (από 10% σε 23%) στο Μεξικό και τη Βραζιλία τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε ελαφρώς τα τελευταία είκοσι χρόνια, διατηρώντας επίπεδα άνω του 50%.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων, μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών και επιβάρυνση της υγείας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Επισημαίνεται, ότι η συχνή κατανάλωση UPFs, είναι μία διατροφή που περιλαμβάνει υπερβολική ζάχαρη και ανθυγιεινά λιπαρά, καθώς και ελάχιστες φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψιν τη συστηματική ανασκόπηση 104 μακροχρόνιων μελετών, εντοπίζονται οι αναφορές για αυξημένο κίνδυνο για μία ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες σε 92 από αυτές και παθήσεις όπως οι: παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, κατάθλιψη, πρόωρη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες κ.ά.

Τέλος, στα άρθρα επίσης περιγράφεται η αναγκαιότητα θέσπισης συγκεκριμένων πολιτικών που θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για τη ρύθμιση και μείωση της παραγωγής, της προώθησης και της κατανάλωσης των UPFs, ώστε οι μεγάλες εταιρείες να λογοδοτούν για τον ρόλο τους στην προώθηση ανθυγιεινής διατροφής.

Μεταξύ άλλων, προτείνονται αυστηρότεροι περιορισμοί μάρκετινγκ (ειδικά για διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά), απαγόρευση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σε δημόσιους φορείς (όπως σχολεία και νοσοκομεία), καθώς και θέσπιση ορίων που αφορά στην πώλησή τους. Ως επιτυχημένο παράδειγμα αναδεικνύουν το εθνικό πρόγραμμα σχολικής σίτισης της Βραζιλίας, το οποίο έχει εξαλείψει την πλειονότητα των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και θα απαιτεί το 90% των τροφίμων να είναι φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα έως το 2026.