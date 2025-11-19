Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: Οι κίνδυνοι για την υγεία μας

Με ποιες παθήσεις συνδέονται - Τι συνιστούν οι επιστήμονες

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι επεξεργασμένες τροφές και οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nέα ευρήματα επιστημόνων προειδοποιούν για την υπερβολική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών (UPF), μέσα από τρία νέα άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «The Lancet».

Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων, η οποία έχει την τάση να «εκτοπίζει» την ισορροπημένη διατροφή, μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών και επιβάρυνση της υγείας.

Nέες ευρήματα επιστημόνων προειδοποιούν για την υπερκατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών (UPF), που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων

Nέα ευρήματα επιστημόνων προειδοποιούν για την υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφών (UPF), που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υπερ-επεξεργασμένες τροφές: Κίνδυνος για χρόνιες ασθένειες

Τα συγκεριμένα τρόφιμα κατσκευάζονται από χαμηλής ποιότητας βιομηχανικά συστατικά, όπως υδρογονωμένα έλαια, καθώς και πρόσθετα τροφών, όπως χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικά, γαλακτωματοποιητές κ.ά.

Τα άρθρα του Lancet εξετάζουν τα επιστημονικά στοιχεία των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, σύμφωνα με την ανθρώπινη υγεία και παρουσιάζει δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία τα UPFs υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν ότι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών.

Οστεοπόρωση: Τα «μυστικά» της σωστής διατροφής για υγιή οστά

Όπως αναφέρουν στοιχεία από εθνικές έρευνες, η εκτιμώμενη συμβολή των υπερ-επεξεργασμένων τροφών στις συνολικές αγορές τροφίμων των νοικοκυριών ή στην ημερήσια πρόσληψη έχει τριπλασιαστεί στην Ισπανία (από 11% σε 32%) και την Κίνα (από 4% σε 10%) τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, και έχει αυξηθεί (από 10% σε 23%) στο Μεξικό και τη Βραζιλία τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε ελαφρώς τα τελευταία είκοσι χρόνια, διατηρώντας επίπεδα άνω του 50%.

μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών και επιβάρυνση της υγείας

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων, μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών και επιβάρυνση της υγείας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Επισημαίνεται, ότι η συχνή κατανάλωση UPFs, είναι μία διατροφή που περιλαμβάνει υπερβολική ζάχαρη και ανθυγιεινά λιπαρά, καθώς και ελάχιστες φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψιν τη συστηματική ανασκόπηση 104 μακροχρόνιων μελετών, εντοπίζονται οι αναφορές για αυξημένο κίνδυνο για μία ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες σε 92 από αυτές και παθήσεις όπως οι: παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, κατάθλιψη, πρόωρη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες κ.ά. 

Τέλος, στα άρθρα επίσης περιγράφεται η αναγκαιότητα θέσπισης συγκεκριμένων πολιτικών που θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για τη ρύθμιση και μείωση της παραγωγής, της προώθησης και της κατανάλωσης των UPFs, ώστε οι μεγάλες εταιρείες να λογοδοτούν για τον ρόλο τους στην προώθηση ανθυγιεινής διατροφής.

Μεταξύ άλλων, προτείνονται  αυστηρότεροι περιορισμοί μάρκετινγκ (ειδικά για διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά), απαγόρευση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σε δημόσιους φορείς (όπως σχολεία και νοσοκομεία), καθώς και θέσπιση ορίων που αφορά στην πώλησή τους. Ως επιτυχημένο παράδειγμα αναδεικνύουν το εθνικό πρόγραμμα σχολικής σίτισης της Βραζιλίας, το οποίο έχει εξαλείψει την πλειονότητα των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και θα απαιτεί το 90% των τροφίμων να είναι φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα έως το 2026.

