Οστεοπόρωση: Τα μικρά μυστικά της σωστής διατροφής για υγιή οστά

Τι είναι η οστεοπόρωση και πως αντιμετωπίζεται / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Η οστεοπόρωση είναι ένα κοινό πρόβλημα υγείας, στο οποίο καταλυτικό ρόλο παίζει η σωστή διατροφή, η οποία μπορεί να γίνει η καλύτερη άμυνα απέναντι στην εμφάνιση της νόσου.

Δείτε πιο κάτω τα καθημερινά διατροφικά μυστικά, τα οποία εάν εντάξετε στην καθημερινότητά σας, θα σας προστατεύσουν και θα ενισχύσουν την υγεία σας.

Οστεοπόρωση: Ποιες τροφές συμβάλλουν στην υγεία των οστών

Όσον αφορά στην οστεοπόρωση, οι τροφές που βοηθούν στην υγεία των οστών, είναι εκείνες που είναι πλούσιες σε ασβέστιο, βιταμίνη D, βιταμίνη C και βιταμίνη Κ. Επιπρόσθετα, το φώσφορο είναι θρεπτικό συστατικό θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την επισκευή όλων των ιστών του σώματος, και είναι απαραίτητο, μαζί με το ασβέστιο και το μαγνήσιο, για τη σωστή ανάπτυξη και τον σχηματισμό των οστών.

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τις τροφές εκείνες που συμβάλλουν στη διατήρηση των υγιών οστών.

Καθημερινά διατροφικά μυστικά, τα οποία εάν εντάξετε στην καθημερινότητά σας, θα σας προστατεύσουν και θα ενισχύσουν την υγεία σας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Η λίστα με τα τρόφιμα που «μάχονται» ενάντια της οστεοπόρωσης

Γάλα, γιαούρτι, τυρί: Πλούσια σε ασβέστιο, συχνά εμπλουτισμένα με βιταμίνη D.

Ψάρια: Σολωμός, σαρδέλες και τόνος είναι καλές πηγές ασβεστίου και βιταμίνης D.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Σπανάκι, μπρόκολο και λάχανο (καλύτερα μαγειρεμένα για να μειωθούν τα οξαλικά οξέα) περιέχουν ασβέστιο και βιταμίνες.

Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ περιέχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου.

Μούρα: Κράνμπερι και βατόμουρα περιέχουν φαινολικές ενώσεις που συμβάλλουν στην υγεία των οστών.

Άλλα φρούτα: Μπανάνα, αβοκάντο, σύκα, πατάτες, ντομάτα και σταφίδες είναι επίσης χρήσιμα.

Όσπρια: Φακές, ρεβύθια, φασόλια και σόγια είναι καλές πηγές ασβεστίου.

Ξηροί καρποί και σπόροι: Αμύγδαλα, σουσάμι, κάσιους, ηλιόσποροι και κολοκυθόσποροι είναι πλούσιοι σε ασβέστιο.

Δημητριακά: Φαγόπυρο, βρώμη και κινόα.

Μαγειρέψτε πράσινα φυλλώδη λαχανικά για να μειώσετε τα οξαλικά οξέα, τα οποία εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οστεοπόρωση: Συμβουλές για καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου

Βιταμίνη D: Εκτεθείτε με σύνεση στον ήλιο και καταναλώστε τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη D για καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου.

Οξαλικά οξέα: Μαγειρέψτε πράσινα φυλλώδη λαχανικά για να μειώσετε τα οξαλικά οξέα, τα οποία εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου.

Σίδηρος: Αποφύγετε την ταυτόχρονη κατανάλωση τροφών με ασβέστιο και σίδηρο για βέλτιστη απορρόφηση.

Συνδυασμοί τροφών: Συνδυάστε τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο με χυμό εσπεριδοειδών, καθώς το όξινο περιβάλλον ενισχύει την απορρόφηση.

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να περιορίσετε την κατανάλωση αλατιού, αλκοόλ, καφεΐνης και αναψυκτικών, καθώς και κορεσμένων λιπαρών, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την απώλεια ασβεστίου.

H απαραίτητη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, ανάλογα με την ηλικία

Οι ανάγκες σε ασβέστιο εξαρτώνται από την ηλικία του κάθε ανθρώπου:

Παιδιά 4-8 ετών: 800 mg ασβεστίου την ημέρα

Άτομα 9-18 χρόνων: 1.300 mg ασβεστίου την ημέρα

Άτομα 19-50 ετών:1.000 mg ασβεστίου την ημέρα

Άτομα άνω των 50 χρόνων: 1.200 mg ασβεστίου την ημέρα.