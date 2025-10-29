Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται

Τι είναι η ψωρίαση και πώς αντιμετωπίζεται; / Βίντεο: Mega

Η ψωρίαση, δηλαδή, η χρόνια δερματοπάθεια που προκαλείται από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, έχει ως αποτέλεσμα τις εμφανείς αλλοιώσεις στο δέρμα, με πιο συχνή εκδήλωση τις φλεγμονώδεις, ερυθηματώδεις πλάκες, οι οποίες καλύπτονται από αργυρόλευκες φολίδες.

Συνεχείς μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η νόσος της ψωρίασης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη διατροφή. Έτσι, οι ειδικοί υγείας συνιστούν στα άτομα με ψωρίαση να καταναλώνουν τρόφιμα τα οποία δεν οδηγούν σε εξάρσεις, αλλά αντιθέτως τις περιορίζουν αισθητά.

Δείτε παρακάτω ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται από τα άτομα με ψωρίαση:



Κόκκινο κρέας και παράγωγα κρέατος

Τα ανεπιθύμητα λιπαρά (όπως τα κορεσμένα και τα τρανς λιπαρά) που περιέχονται στο κόκκινο κρέας (βοδινό, χοιρινό κ.ά.), καθώς και στα παράγωγά του (αλλαντικά, λουκάνικα, μπέικον) προάγουν ακόμη περισσότερο τη φλεγμονή και επιδεινώνουν τη νόσο.

Οι ειδικοί υγείας συνιστούν να περιορίζεται η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, με εναλλακτική την άπαχη ζωική πρωτεΐνη (όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα) ή με πρωτεϊνούχα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Το επεξεργασμένο φαγητό και τα «έτοιμα γεύματα», περιέχουν σχεδόν πάντα πολλές θερμίδες, «κακά» λιπαρά, πολύ αλάτι, πολλή ζάχαρη και πολλά πρόσθετα / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Πρόχειρο φαγητό» (junk food)

Το επεξεργασμένο φαγητό και τα «έτοιμα γεύματα», περιέχουν σχεδόν πάντα πολλές θερμίδες, «κακά» λιπαρά, πολύ αλάτι, πολλή ζάχαρη και πολλά πρόσθετα. Επιπρόσθετα, είναι «φτωχά» σε καλά λιπαρά όπως τα ωμέγα3, φυτικές ίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.

Τέτοιου είδους τρόφιμα είναι αναγκαία να αποφεύγονται ή και να αποκλείονται από τη διατροφή ατόμων με ψωρίαση.

Στρυχνοειδή λαχανικά (Nightshade Vegetables)

Εάν και είναι δυνατός «σύμμαχος» ενάντια στη νόσο Πάρκινσον, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα άτομα με ψωρίαση καταναλώνουν ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές και πατάτες (white potatoes), εμφανίζεται έξαρση των συμπτωμάτων. Γι'αυτόν το λόγο οι ειδικοί υγείας συνιστούν να αποφεύγονται τα στρυχνοειδή λαχανικά.

Ζάχαρη και full-fat γαλακτοκομικά

Η ζάχαρη φαίνεται να επιδρά αρνητικά στην ψωρίαση, επομένως είτε μιλάμε για ζαχαρωτά, γλυκά αρτοσκευάσματα (κέικ, τσουρέκι, κρουασάν, ντόνατς, βάφλες), σοκολάτες, αναψυκτικά ή άλλα γλυκά ροφήματα, είναι σημαντικό να αποφεύγονται.

Επιπρόσθετα, τα full-fat γαλακτοκομικά είναι πλούσια σε «κακά» λιπαρά, αλλά και σε θερμίδες, συμβάλλοντας στην επιδείνωση της νόσου.

Εάν παρόλα αυτά, είστε φαν των γαλακτοκομικών, τότε συστήνεται η τακτική κατανάλωση των low-fat επιλογών (γάλα 1.5%, γιαούρτι 2% κ.λπ.), καθώς περιέχουν πλήθος θρεπτικών συστατικών.

Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ επιβαρύνει σημαντικά την υγεία, προάγει τη φλεγμονή και, μεταξύ άλλων, οδηγεί συχνά σε έξαρση των συμπτωμάτων της ψωρίασης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αλκοόλ

Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ επιβαρύνει σημαντικά την υγεία, προάγει τη φλεγμονή και, μεταξύ άλλων, οδηγεί συχνά σε έξαρση των συμπτωμάτων της ψωρίασης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που αποφεύγουν το αλκοόλ ή το καταναλώνουν σε μικρές ποσότητες, παρουσιάζουν σπανιότερα εξάρσεις της νόσου. Από την άλλη πλευρά, πολλοί είναι εκείνοι που παρατηρούν μετά την κατανάλωση αλκοόλ επιδείνωση της κατάστασής τους.

Πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ

Η κατηγορία των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει διάφορα νόστιμα και θρεπτικά τρόφιμα, όπως το πορτοκάλι και το γκρέιπφρουτ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που με την κατανάλωσή τους εμφανίζουν δυσάρεστα συμπτώματα, όπως ερεθισμό ή έξαρση των συμπτωμάτων ψωρίασης.

Ορισμένα μπαχαρικά και σως εμπορίου

Αρκετά άτομα με ψωρίαση έχουν παρατηρήσει πως υπάρχουν κάποια μπαχαρικά (πάπρικα, πιπέρι καγιέν κ.ά.) που επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία τους, γι’ αυτό και τα αποφεύγουν.

Επιπλέον, σε επιδείνωση της κατάστασης οδηγούν πολύ συχνά και ορισμένες έτοιμες sauce, όπως η μαγιονέζα, η κέτσαπ και η σως με κάρυ.

Η 29η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης» το 2004, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψωρίασης, που συσπειρώνει στους κόλπους της γιατρούς και ασθενείς / Φωτογραφία: Unsplash.com

Άλλοι παράγοντες που προκαλούν έξαρση της ψωρίασης

Μεταξύ άλλων, η ψωρίαση φαίνεται να συνδέεται στενά και να επιδεινώνεται από τα παρακάτω:

Στρες: η σχέση μεταξύ του άγχους και της ψωρίασης είναι αμφίδρομη

Παχυσαρκία: Δρα επιβαρυντικά στα άτομα με ψωρίαση

Κάπνισμα

Κρύο ή/και ξηρό κλίμα

Υπερβολική έκθεση στον ήλιο

Ορμονικές μεταβολές / ορμονική ανισορροπία (π.χ. εμμηνόπαυση, εφηβεία)

Τσιμπήματα εντόμων και πληγές στο δέρμα

Ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις

Λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης - Τι γιορτάζεται, πότε καθιερώθηκε

Η 29η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης» το 2004, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψωρίασης, που συσπειρώνει στους κόλπους της γιατρούς και ασθενείς.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης είναι να ενημερώσει ασθενείς, ιατρούς και κοινό και να αυξήσει την επίγνωση για την ασθένεια, ώστε να δώσει στους ασθενείς που πάσχουν από Ψωρίαση την προσοχή και την κατανόηση που τους αξίζει.

Παρότι αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα, η ψωρίαση παραμένει από πολλές απόψεις μια κρυφή ασθένεια και πολλές διαστάσεις της παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Μια κοινή παρανόηση είναι αυτή μεταξύ της Ψωρίασης, που είναι ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος, και της Ψώρας, που οφείλεται στο ακάρι της Ψώρας. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να πιστεύουν λανθασμένα ότι η Ψωρίαση είναι μεταδοτική.

Τα μηνύματα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης είναι: «Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική», «Από ψωρίαση μπορεί να προσβληθεί οποιοσδήποτε» και «Αντιμετώπισε την ψωρίαση σοβαρά».