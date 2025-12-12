Kumho Tire: Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της

Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής ελαστικών που συνδέει Ασία, Ευρώπη, Β Αμερική

Kumho Tire: Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Kumho Tire ανακοίνωσε ότι επέλεξε την πόλη Opole, στην Πολωνία, ως τοποθεσία για το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει την παγκόσμια παραγωγή των ελαστικών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά.Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. US δολάρια.Η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της Πολωνικής κυβέρνησης.

Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών, αποτελεί αγορά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire. Το 2024, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 26,6% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Με την ίδρυση αυτής της τοπικής παραγωγικής βάσης, η Kumho δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και μεγάλων διαστάσεων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τόσο την κερδοφορία όσο και τον premium χαρακτήρα του brand.

Kumho Tire: Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει περίπου 17% της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών OE (Original Equipment) και αποτελεί έδρα κορυφαίων κατασκευαστών πολυτελώνοχημάτων. Μέχρι σήμερα, η απουσία ευρωπαϊκού εργοστασίου περιόριζε τη δυνατότητα της Kumho να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες OE και να διατηρεί ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης. Η νέα μονάδα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εφοδιαστική ευελιξία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, η Kumho Tire προχωρά στην ολοκλήρωση ενός νέου εργοστασίου στο Hampyeong της Κορέας έως το τέλος του 2027, με ετήσια δυναμικότητα 5,3 εκατομμυρίων ελαστικών. Με την επιβεβαίωση της τοποθεσίας στην Πολωνία, η εταιρεία διαμορφώνει πλέον ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, που εκτείνεται σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μέσω αυτού, η Kumho σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τις περιφερειακά βελτιστοποιημένες ικανότητες παραγωγής και να ενδυναμώσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα.

Τα ελαστικά της KUMHO (www.kumho.gr) για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά και λεωφορεία διανέμει στην ελληνική αγορά, από τον Δεκέμβριο του 2022, η ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του δικτύου συνεργατών της.  

KUMHO TIRE
 |
EMA
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΠΟΛΩΝΙΑ
