Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!

Η τρυφερή φωτογραφία με τους άντρες της ζωής της μπροστά από την Πορτάρα

Στις Κυκλάδες ταξίδεψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Φόρεσε ροζ μπικίνι και «έριξε» το Instagram

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στη Νάξο μαζί με τους 2,5 ετών Βλάσση κι ενός έτους, Βασίλη. Η παρουσιάστρια ανέβασε μια σειρά από στιγμιότυπα στο Instagram από τις ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί της, όπως το αποκάλεσε. 

Σπυροπούλου: Οι ξέφρενες διακοπές της στη Μύκονο χωρις τα παιδιά της

Από τις διακοπές της δεν έλειψαν τα μπάνια, η ηλιοθεραπεία, τα παγωτά, οι χαλαρές βόλτες στα σοκάκια και φυσικά οι πόζες με τους άντρες της ζωής της μπροστά από την Πορτάρα. 

«Το νησί μας, έτσι μόνο μπορώ να αποκαλώ πλέον τη Νάξο! Όχι δεν έχει κανένας μας καταγωγή από εδώ, ούτε δραστηριοποιούμαστε στο νησί, έχουμε την πιο σπουδαία σύνδεση, επενδύσαμε πνευματικά και συναισθηματικά.

Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές-άλλωστε το λέει και η λέξη-τα ελληνικά νησιά μας, οι ατελείωτες ώρες στην παραλία, ο πολύτιμος ύπνος, ένα καλό φαγητό, ο ήλιος μας, ο ήχος της θάλασσας, τα αμέτρητα παγωτά, αυτή η ξεγνοιασιά, ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και το κινητό είναι το απόλυτο Κ-Α Λ-Ο-Κ-Α-Ι-Ρ-Ι», έγραψε.

 

Διακοπές στη Νάξο για την παρουσιάστρια και την οικογένειά της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έζησε το καλοκαίρι σε όλο του το μεγάλειο, αρπάζοντας την ευκαιρία που της δόθηκε να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της. 

