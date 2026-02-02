Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο

Διαφορετική ήταν η σημερινή έναρξη του Breakfast@Star, με τους παρουσιαστές να καλημερίζουν τους τηλεθεατές από τις θέσεις τους.

Ο λόγος ήταν ένα μικρό ατύχημα που είχε η Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Χτύπησε το γόνατο η Ελένη», αποκάλυψε ο Ετεοκλής Παύλου, με την παρουσιάστρια να διηγείται στη συνέχεια το περιστατικό, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι υπεύθυνος για το ατύχημά της ήταν ο σύζυγός της.

Όπως εκμυστηρεύτηκε το πρωί της Δευτέρας στους συνεργάτες της, χτύπησε με δύναμη το γόνατό της στην τραπεζαρία, στην προσπάθειά της να βρει ένα ρούχο του Ετεοκλή από τη ντουλάπα.

«31 του μήνα έγινε αυτό. Τον Ιανουάριο, έχει μείνει ακόμα αυτό. Τέλος πάντων, χτύπησα μετωπική με την τραπεζαρία. Σηκώθηκα με φόρα και φυσικά ποιος έφταιγε; Ο Ετεοκλής. Γιατί κάτι ζήτησε, που δεν το ’βρισκε πάλι στη ντουλάπα… Ποτέ δε βρίσκει τίποτα στη ντουλάπα και πηγαίνω εγώ και κάνω “ορίστε αγαπούλα μου, πάρ’ το”. Σηκώθηκα με φόρα, με τσαντίλα σχεδόν… να πάω να το πάρω και ναι… εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου.

Το ατύχημα της Ελένης Χατζίδου κι ο υπεύθυνος

Ο Ετεοκλής Παύλου, φανερά θιγμένος, ζήτησε υποστήριξη από την ομάδα του, ωστόσο όλοι ήταν με το μέρος της Ελένης Χατζίδου, στην οποία ευχήθηκαν περαστικά. «Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε να σχολιάσετε πέρα από το “περαστικά” στην Ελένη; Κάποιος να με στηρίξει που για όλα φταίω εγώ;», δήλωσε.

Η Ελένη Χατζίδου πρόσθεσε για την περιπέτειά της πως μάλλον έχει υποστεί θλάση και ότι χρειάζεται ξεκούραση. Μάλιστα, για λίγο καιρό δε θα μπορεί να φορά ψηλά τακούνια, γεγονός που -όπως είπε- της προκαλεί ανακούφιση.

«Παιδιά… ήμουν σε φάση που έλεγα “δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό”. Ένα χτύπημα που το κάνουμε όλοι στα έπιπλα του σπιτιού, ξέρεις… Πολύ συχνό φαινόμενο, ρε παιδί μου», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο η οικοδέσποινα του Breakfast@Star.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star