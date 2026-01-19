Παίκτης του Ρουκ Ζουκ φλέρταρε την Ελένη Χατζίδου

Παίκτης του Ρουκ Ζουκ θέλει να γνωρίσει από κοντά την Ελένη Χατζίδου και να τραγουδήσει μαζί της το «Χειρότερα», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο Παναγιώτης είναι τρελαμένος με την Ελένη Χατζίδου

«Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα», σχολίασε. «Πάρα πολύ», συμφώνησε η Ζέτα Μακρυπούλια, ενημερώνοντάς τον πως η Ελένη Χατζίδου παρουσιάζει εκπομπή μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, προκειμένου να μην τρέφει ελπίδες. Εκείνος, όμως, δεν πτοήθηκε. Μάλιστα, τους ευχήθηκε: «Να είστε καλά, ευτυχισμένοι, να κάνετε νούμερα, παιδιά μου».

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος στo Breakfast@Star, η Ελένη Χατζίδου, εμφανώς κολακευμένη, προσκάλεσε τον διαγωνιζόμενο να έρθει σε ένα από τα live της.

Η απάντηση της Ελένης Χατζίδου στον θαυμαστή της

«Αχ, Παναγιώτη, μακάρι να τύχει να γνωριστούμε. Αν κάνω κανένα live κι αυτά, έλα εσύ, έλα, έλα. Πολλά φιλιά σου στέλνω. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο σύζυγος, πλάκα κάνει», δήλωσε η παρουσιάστρια το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Ο Ετεοκλής Παύλου, ωστόσο, το πήρε… κατάκαρδα, κάνοντας δημόσια σκηνή ζηλοτυπίας στην αγαπημένη του. «Όχι, δε χαίρομαι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα βάλουμε σε ένα πλαίσιο ότι ακούει η μανούλα μου τόση ώρα όλα αυτά που κάνετε. Δεν κατάλαβες τώρα τι γίνεται; Θα πας εκεί, δεν έχεις πρόβλημα; Τη γουστάρει ο άνθρωπος. Θα βρεθούν και θαυμάστριες δικές μου στο Ρουκ Ζουκ», σχολίασε με νόημα.

