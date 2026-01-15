Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»

Το σχόλια για τα κλάματά της στην Ευρωβουλή

Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Τη συγκλονιστική εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη για την κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν, σχολίασαν η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου στο Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης.

Η Ελεονώρα Μελέτη με λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Υπήρξα θύμα κακοποίησης»

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Έχω σοκαριστεί παιδιά. Μιλάει με λυγμούς. Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ. Και μακάρι, όπως στην Ελεονώρα, να δίνουν δύναμη για να μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να καθαρίσει η κοινωνία απ’ αυτό, να ενδυναμώσεις άλλους ανθρώπους που τα περνάνε».

Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»

Ο Ετεοκλής Παύλου, σχολίασε με τη σειρά του: «Έκανε αυτή την αποκάλυψη, κάτι που δε γνωρίζαμε. Τουλάχιστον εγώ δε γνώριζα, πρώτη φορά το άκουσα και μάλιστα έκανε και μια σύνδεση για ποιο λόγο ασχολήθηκε με όλο αυτό. Δηλαδή είναι σοκαριστικό το τι αποτύπωμα της έχει αφήσει στην καρδιά της και στην ψυχή της».

Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers

Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη, Αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την κακοποίηση που έχει βιώσει κι η ίδια στο παρελθόν.

Follow us:

