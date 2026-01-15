Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»

Τη συγκλονιστική εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη για την κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν, σχολίασαν η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου στο Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης.

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Έχω σοκαριστεί παιδιά. Μιλάει με λυγμούς. Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ. Και μακάρι, όπως στην Ελεονώρα, να δίνουν δύναμη για να μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να καθαρίσει η κοινωνία απ’ αυτό, να ενδυναμώσεις άλλους ανθρώπους που τα περνάνε».

Ο Ετεοκλής Παύλου, σχολίασε με τη σειρά του: «Έκανε αυτή την αποκάλυψη, κάτι που δε γνωρίζαμε. Τουλάχιστον εγώ δε γνώριζα, πρώτη φορά το άκουσα και μάλιστα έκανε και μια σύνδεση για ποιο λόγο ασχολήθηκε με όλο αυτό. Δηλαδή είναι σοκαριστικό το τι αποτύπωμα της έχει αφήσει στην καρδιά της και στην ψυχή της».

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη, Αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την κακοποίηση που έχει βιώσει κι η ίδια στο παρελθόν.

