Η Ελεονώρα Μελέτη με λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Υπήρξα θύμα κακοποίησης»

Όσα είπε από το βήμα η Ευρωβουλευτής της ΝΔ

Με ένα ισχυρό μήνυμα μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, η Ελεονώρα Μελέτη τοποθετήθηκε με λυγμούς για τη γυναικοκτονία, τα γυναικεία δικαιώματα και την κακοποίηση, μιλώντας ως μητέρα αλλά κι ως γυναίκα με προσωπικά βιώματα. 

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μία κόρη, είναι μόλις επτά ετών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με ό,τι ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα να λέει μια μάνα ότι «εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που ‘χασε το παιδί της». Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Κι εύχομαι να μη μάθω», είπε στο βίντεο που είδαμε μέσα από το Breakfast@Star.

Η Ελεονώρα Μελέτη με λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Υπήρξα θύμα κακοποίησης»

«Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα "θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα", "θα υπερασπιστώ τις γυναίκες", "θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων", έτσι;

Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα; Ή ήξερα; Μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή», τοποθετήθηκε από το βήμα της Ευρωβουλής, η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιουνίου 2024. Από την αρχή της θητείας της, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, εστιάζοντας κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα, τα δικαιώματα των γυναικών και την ψυχική υγεία.

Η τηλεοπτική πορεία της Ελεονώρας Μελέτη εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, ξεκινώντας από την ενημέρωση και καταλήγοντας να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής έρευνας. Στα φώτα της δημοσιότητας ήρθε το 2005, όταν βρέθηκε στην παρουσίαση της εκπομπής Πρωινός Καφές του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη.

