Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers

Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση που κατέθεσε για την προστασία των ανηλίκων

25.09.25 , 12:08 Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
Με μια ξεκάθαρη νίκη, 26 ψήφοι υπέρ και καμία κατά, εγκρίθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η γνωμοδότηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ελεονώρας Μελέτη, για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

ΕΕ: Έρχεται το «Mini wallet» μέσα στο καλοκαίρι για την προστασία ανηλίκων

Η κα Μελέτη, ως εισηγήτρια του ΕΛΚ, ανέδειξε με τις τροπολογίες της την ανάγκη να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα «ηλικιακό όριο ψηφιακής ωριμότητας», ώστε όλα τα παιδιά στην ΕΕ να έχουν κοινή και ισχυρή προστασία κατά τη χρήση του διαδικτύου, στα πρότυπα της Ελλάδας και των πολιτικών της κυβέρνησης που χαιρετίζονται ένθερμα από την Ευρώπη και αποτελούν παράδειγμα και έμπνευση για την χάραξη αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Πέρασαν οι τροπολογίες που κατέθεσε η Ελεονώρα Μελέτη για την προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο

«Δεν μπορεί κάθε χώρα να ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες. Τα παιδιά χρειάζονται μια ενιαία ασπίδα προστασίας σε όλη την Ευρώπη» τόνισε.

Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά 9-12 ετών κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο;

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, επίσης, στο φαινόμενο των ανηλίκων που γίνονται δημιουργοί περιεχομένου ή «παιδιά-influencers».

Η ευρωβουλευτής μίλησε ανοιχτά για τους κινδύνους εμπορευματοποίησης και υπερέκθεσης, αλλά και για την πρόωρη είσοδο των παιδιών στην ψηφιακή αγορά εργασίας χωρίς κανόνες και δικλείδες ασφαλείας.

Parco.gov και kids wallet για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο

Οι τροπολογίες της Ελεονώρας Μελέτη, που εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, φωτίζουν ακόμη τις σοβαρές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης οθονών: από το άγχος και τις διαταραχές ύπνου, μέχρι την κατάθλιψη, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την αρνητική εικόνα σώματος. Η Ελεονώρα Μελέτη ξεκαθάρισε ότι η υγεία και η ψυχική ισορροπία των παιδιών δεν μπορεί να θυσιάζεται.

Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
Η Ελεονώρα Μελέτη

Τέλος, μέσα από τις προτάσεις της, αναγνωρίζεται η σημασία εφαρμογών που ήδη λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη των γονέων, όπως το KidsWallet στην Ελλάδα. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ηλικιακά κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και η ενσωμάτωση γονικών ελέγχων από την πρώτη στιγμή χρήσης των πλατφορμών. Κομβικό σημείο αποτελεί και η προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να μάθουν όλοι να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με τρόπο υπεύθυνο και συνειδητό, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης και του εθισμού, όπως γίνεται στην χώρα μας με το parco.gov.gr.
 
«Σήμερα στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα: καμία τεχνολογική ή εμπορική σκοπιμότητα δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ευημερία των παιδιών μας. Η Ευρώπη οφείλει να δημιουργήσει ένα ασφαλές, υγιές και φιλικό προς τα παιδιά ψηφιακό περιβάλλον. Ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι την επίτευξη του στόχου και γι’ αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι», υπογράμμισε η Ελεονώρα Μελέτη.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
 |
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
