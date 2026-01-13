Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»

Το σχόλιο μετά τις αντιδράσεις της στην κάμερα

13.01.26 , 13:05 Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Λιγομίλητη ήταν η Μαρία Αντωνά όταν τη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star

Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του

Η ραδιοφωνική παραγωγός φημολογείται ότι θα επιστρέψει στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου στον ANT1, με τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Γκρόσι να τη ρωτάει για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»

Όπως βλέπουμε, η Μαρία Αντωνά προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις και μπήκε γρήγορα στο αμάξι της, χωρίς να θέλει να τοποθετηθεί για το τηλεοπτικό της μέλλον. 

Αντωνά για το τηλεοπτικό της μέλλον: «Θα δούμε τι θα φέρει ο Αϊ-Βασίλης»

«Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια», αρκέστηκε να πει στην Κωνσταντίνα Γκρόσι.

Μετά την προβολή του συγκεκριμένου αποσπάσματος, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε τη στάση της απέναντι στη ρεπόρτερ και την κάμερα της εκπομπής του. 

Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»

«Πολλές φορές και χωρίς να πεις κάτι, το ύφος είναι το βασικό. Το να μην κοιτάξεις καν τον δημοσιογράφο… και ένα ύφος λες και είσαι, ξέρεις ρε παιδί μου, ένας σταρ του Χόλιγουντ… είναι προκλητικό», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω πράγματα, έτσι, θα πω το εξής. Επειδή μας έχει συνηθίσει όπως πολύ καλά ανέφερες, Λιλή μου, σε πολύ ευγενική αντιμετώπιση όσον αφορά τους δημοσιογράφους και είναι μία πρώτη της κακή στιγμή, έτσι;» σημείωσε με τη σειρά της η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

