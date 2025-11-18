Μαρία Αντωνά: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πως απέκτησε διατροφική διαταραχή

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πιο προσωπικό βίωμα, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από την πίεση που μπορεί να ασκήσει η ζυγαριά και την εμμονή με τα κιλά.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε πως η σχέση της με το καθημερινό «ανέβασμα» στη ζυγαριά δεν ήταν απλώς μια συνήθεια, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν έντονο ψυχαναγκασμό που επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία.

Η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα στη συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά στο θέατρο Άλσος με καλεσμένο τον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Μέσα από το story που δημοσίευσε, μίλησε ανοιχτά για το πώς αυτή η διαδικασία κατέληξε να καθορίζει τη διάθεσή της και να επηρεάζει κάθε στιγμή της ημέρας. Όπως παραδέχτηκε, η συνεχής ανάγκη να ελέγχει το βάρος της -ακόμη και πολλές φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο- την οδήγησε τελικά σε μια μορφή διατροφικής διαταραχής, η οποία την ταλαιπώρησε για περίπου δύο χρόνια.

Χωρίς να κρύβεται πίσω από ωραιοποιημένες εκδοχές, η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα θέλησε να αναδείξει πόσο εύκολα μια φαινομενικά «αθώα» συνήθεια μπορεί να γίνει πηγή άγχους και πίεσης, ειδικά σε μια εποχή όπου τα πρότυπα σώματος και η εικόνα στα social media δημιουργούν συχνά ένα κλίμα σύγκρισης. Όπως τόνισε, η απόφασή της να εγκαταλείψει οριστικά τη ζυγαριά ήταν μια κίνηση αυτοπροστασίας, που τη βοήθησε να απομακρυνθεί από έναν κύκλο εμμονής και ελέγχου.

Μαρία Αντωνά: «Για κανέναν λόγο δε θα ξαναανέβω πάνω στη ζυγαριά»

Η ίδια εξήγησε χαρακτηριστικά: «Σήμερα θέλω να θίξω ένα θέμα, το θέμα της ζυγαριάς και το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πολύ ψυχαναγκαστικό και όλη η διαδικασία. Δηλαδή το ότι μπορεί να ανεβαίνεις στη διάρκεια της ημέρας πάρα πολλές φορές, να βλέπεις αν έχεις πάρει, αν έχεις χάσει, ή κάθε μέρα, η μέρα παρά μέρα.

Μαρία Αντωνά: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο που απέκτησε

Θέλω να σας μιλήσω ότι κάποια στιγμή εμένα αυτό προσωπικά μου ενεργοποίησε διατροφική διαταραχή, περίπου 2 χρόνια αυτό, και από τότε έχω αποφασίσει ότι για κανέναν λόγο δε θα ξαναανέβω πάνω στη ζυγαριά. Δε θέλω να χρειαστεί να ξαναανέβω στη ζυγαριά».

Με αυτήν την εξομολόγηση, η Μαρία Αντωνά επιδιώκει να ενθαρρύνει όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να θέσουν τα όριά τους, δείχνοντας πως η φροντίδα του εαυτού ξεκινά από την απελευθέρωση από ό,τι μας πιέζει - ακόμη κι αν αυτό είναι απλώς ένας αριθμός στη ζυγαριά.