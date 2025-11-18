Μαρία Αντωνά: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πως απέκτησε διατροφική διαταραχή

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πιο προσωπικό βίωμα, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από την πίεση που μπορεί να ασκήσει η ζυγαριά και την εμμονή με τα κιλά.
Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε πως η σχέση της με το καθημερινό «ανέβασμα» στη ζυγαριά δεν ήταν απλώς μια συνήθεια, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν έντονο ψυχαναγκασμό που επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία.
Μέσα από το story που δημοσίευσε, μίλησε ανοιχτά για το πώς αυτή η διαδικασία κατέληξε να καθορίζει τη διάθεσή της και να επηρεάζει κάθε στιγμή της ημέρας. Όπως παραδέχτηκε, η συνεχής ανάγκη να ελέγχει το βάρος της -ακόμη και πολλές φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο- την οδήγησε τελικά σε μια μορφή διατροφικής διαταραχής, η οποία την ταλαιπώρησε για περίπου δύο χρόνια.
Χωρίς να κρύβεται πίσω από ωραιοποιημένες εκδοχές, η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα θέλησε να αναδείξει πόσο εύκολα μια φαινομενικά «αθώα» συνήθεια μπορεί να γίνει πηγή άγχους και πίεσης, ειδικά σε μια εποχή όπου τα πρότυπα σώματος και η εικόνα στα social media δημιουργούν συχνά ένα κλίμα σύγκρισης. Όπως τόνισε, η απόφασή της να εγκαταλείψει οριστικά τη ζυγαριά ήταν μια κίνηση αυτοπροστασίας, που τη βοήθησε να απομακρυνθεί από έναν κύκλο εμμονής και ελέγχου.
Μαρία Αντωνά: «Για κανέναν λόγο δε θα ξαναανέβω πάνω στη ζυγαριά»
Η ίδια εξήγησε χαρακτηριστικά: «Σήμερα θέλω να θίξω ένα θέμα, το θέμα της ζυγαριάς και το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πολύ ψυχαναγκαστικό και όλη η διαδικασία. Δηλαδή το ότι μπορεί να ανεβαίνεις στη διάρκεια της ημέρας πάρα πολλές φορές, να βλέπεις αν έχεις πάρει, αν έχεις χάσει, ή κάθε μέρα, η μέρα παρά μέρα.
Θέλω να σας μιλήσω ότι κάποια στιγμή εμένα αυτό προσωπικά μου ενεργοποίησε διατροφική διαταραχή, περίπου 2 χρόνια αυτό, και από τότε έχω αποφασίσει ότι για κανέναν λόγο δε θα ξαναανέβω πάνω στη ζυγαριά. Δε θέλω να χρειαστεί να ξαναανέβω στη ζυγαριά».
Με αυτήν την εξομολόγηση, η Μαρία Αντωνά επιδιώκει να ενθαρρύνει όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να θέσουν τα όριά τους, δείχνοντας πως η φροντίδα του εαυτού ξεκινά από την απελευθέρωση από ό,τι μας πιέζει - ακόμη κι αν αυτό είναι απλώς ένας αριθμός στη ζυγαριά.