Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση έκαναν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου σε θεατρική πρεμιέρα.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» και η ραδιοφωνική παραγωγός πήγαν να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του μιούζικαλ «Hotel Amour» στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το ζευγάρι, αν και έφτασε μαζί στο θέατρο, δε θέλησε να κάνει καμία δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν εκεί. Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ωστόσο, απαθανάτισε τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, λίγο πριν μπουν μέσα στο θέατρο, ενώ ο γνωστός παρουσιαστής έκανε και ανάρτηση στο Instagram από την παράσταση.

Στιγμιότυπο από την άφιξη του ζευγαριού στο θέατρο Ακροπόλ/ Happy Day

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα από το θέατρο:

Πριν λίγες μέρες, το ζευγάρι παρακολούθησε τη μουσική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά με special guest τον Γιώργο Μαζωνάκη και στο τέλος της βραδιάς αποχώρησαν μαζί από το θέατρο Άλσος. Στην παρέα τους ήταν ο Πάνος Κατσαρίδης και η Δέσποινα Καμπούρη, που φέτος έχουν ενταχθεί στην ομάδα του «Πρωινού».