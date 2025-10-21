Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή

Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, περπάτησε στο δρομάκι του σπιτιού τους την Τρίτη, πριν παραδοθεί για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Παρόντες ήταν και τα παιδιά του, Ζαν, Πιερ, Λουί και Τζούλια, καθώς και τα εγγόνια του.

Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, οδηγείται από το σπίτι του στη φυλακή / Φωτογραφίες AP (Thibault Camus)

Ο Σαρκοζί θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για συνωμοσία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με χρήματα από τη Λιβύη. Πρόκειται για τον πρώτο πρώην πρόεδρο της σύγχρονης Γαλλίας που οδηγείται στη φυλακή.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αρνείται όλες τις κατηγορίες, όπως και την ασυνήθιστη απόφαση του δικαστή να τον φυλακίσει ενώ εκκρεμεί η έφεσή του. Η πορεία του από το Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων έως τη διαβόητη φυλακή La Santé στο Παρίσι έχει καθηλώσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Εκατοντάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στη γειτονιά πολυτελείας του Παρισιού όπου διαμένει ο Σαρκοζί με τη Μπρούνι, χειροκροτώντας και φωνάζοντας «Nικολά, Νικολά», ενώ τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

«Κουράγιο Νικολά, γύρνα σύντομα» και «Η αληθινή Γαλλία είναι με τον Νικολά», έγραφαν δύο γαλλικές σημαίες που είχαν αναρτηθεί σε κοντινό φράχτη με επιγραφές.

(AP Photo/Thibault Camus)

(AP Photo/Masha Macpherson)

«Ήρθα εδώ γιατί νιώθω θυμό και αδικία. Δεν είναι ένας απλός κατηγορούμενος, είναι κάποιος που κατέχει κρατικά μυστικά και έχει υπηρετήσει με το κεφάλι ψηλά. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό που γίνεται», δήλωσε η 67χρονη Παριζιάνα Μισέλ Περιέ.

Στη φυλακή La Santé ο Σαρκοζί: Μόνος και απομονωμένος

Οι συνήγοροι του πρώην Γάλλου προέδρου δήλωσαν ότι ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας.

«Η φυλάκιση τον δυναμώνει, ενισχύει την αποφασιστικότητά του και τη θέλησή του να αποδείξει την αθωότητά του», είπε ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ενγκρέν και πόσθεσε ότι ο πρώην πρόεδρος σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή.

«Πήρε μαζί του λίγα πουλόβερ γιατί κάνει κρύο και ωτοασπίδες γιατί υπάρχει θόρυβος. Η απομόνωση είναι επώδυνη, αλλά ήταν έτοιμος», υπογράμμισε ο άλλος δικηγόρος του Ζαν-Μισέλ Νταρουά.

Σε συνέντευξή του στη La Tribune Dimanche, ο πρώην πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δε φοβάται τη φυλακή: «Δε φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμη και μπροστά στις πόρτες της La Santé. Θα παλέψω μέχρι τέλους».

Ο Παριζιάνος δικαστής αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του άμεσα, χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσης, λόγω της «σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης» που προκάλεσε το αδίκημα.

Ο 70χρονος πολιτικός ζήτησε αποφυλάκιση, αφού οδηγήθηκε στις φυλακές, με το δικαστήριο να έχει περιθώριο δύο μηνών για να εξετάσει το αίτημά του.