Σαρκοζί: Αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν μπει στη φυλακή

Με καλεσμένους τους πιο στενούς του συνεργάτες

Πηγή: Πληροφορίες Le Figaro, AP photo Thibault Camus, βίντεο ΕΡΤ
Ο Νικολά Σαρκοζί αποχαιρέτησε τους στενούς του συνεργάτες με ένα ιδιωτικό δείπνο – αποχαιρετιστήριο πάρτι, λίγο πριν περάσει την πόρτα της φυλακής, όπου θα εκτίσει την ποινή του για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη, το 2007.

Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για τις «μίζες» από τον Καντάφι

Αν και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να κρατήσουν μυστικό το σημείο της συνάντησης, η Le Figaro αποκαλύπτει ότι το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, μέσα στο καταπράσινο Δάσος της Βουλώνης, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η τοποθεσία επελέγη ακριβώς για να αποφευχθεί η παρουσία δημοσιογράφων, καθώς η πληροφορία για το «τελευταίο δείπνο» είχε διαρρεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα.

Περισσότεροι από 100 φίλοι και συνεργάτες του πρώην προέδρου έδωσαν το «παρών». Ήταν πρώην μέλη του υπουργείου Εσωτερικών και του Μεγάρου των Ηλυσίων επί προεδρίας του: προσωπικό ασφαλείας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέρ, λογογράφοι και πολιτικοί σύμβουλοι.

Σαρκοζί: Οδηγείται σε κελί 9 τετραγωνικών - Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονταν ο ναύαρχος Γκιγιό — πρώην αρχηγός του επιτελείου του Σαρκοζί — η Εμανουέλ Μινιόν, επικεφαλής του επιτελείου του τα πρώτα δύο χρόνια της προεδρίας του, ο διπλωματικός του σύμβουλος Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, αλλά και ο νυν δήμαρχος της Λα Μπολ, Φρανκ Λουβριέ, που τότε είχε τον ρόλο του συμβούλου επικοινωνίας.

Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante

Το «παρών» έδωσε και ο Ρεϊμόν Σουμπί, ο άνθρωπος που είχε εισηγηθεί την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη - μεταρρύθμιση που αργότερα επέκτεινε ο Εμανουέλ Μακρόν στα 64.

Το πάρτι του Σαρκοζί δεν είχε επίσημο χαρακτήρα, όμως το μήνυμά του ήταν σαφές: ένα τελευταίο «ευχαριστώ» σε όσους στάθηκαν δίπλα του, λίγο πριν από ένα νέο, δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή του.

