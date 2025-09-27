Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante

Το μονόκλινο κελί στην πτέρυγα VIP και το ψυγείο με χρέωση

Το δρόμο για τη φυλακή θα πάρει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την ιστορική καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με άμεση εκτέλεση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή για σύσταση εγκληματικής ενέργειας - AP Images

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή για σύσταση εγκληματικής ενέργειας - AP Images

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα σε ποιο σωφρονιστικό ίδρυμα θα… «φιλοξενηθεί» ο κ. Σαρκοζί. Ωστόσο γνώστες του σωφρονιστικού συστήματος, εκτιμούν πως το πιθανότερο είναι να πάει στην ιστορική φυλακή La Sante στο Παρίσι, όπου έχουν βρεθεί διαβόητοι εγκληματίες, όπως ο Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσεθ, γνωστός ως «Κάρλος το τσακάλι» και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα. 

Η φυλακή La Sante στο Παρίσι- AP Images

Η φυλακή La Sante στο Παρίσι- AP Images

Ο Νικολά Σαρκοζί θα κληθεί να εμφανιστεί στις 13 Οκτωβρίου, ενώπιον του δικαστικού λειτουργού του Εθνικού Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα του ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής του. Μετά την ακρόαση θα επιστρέψει προσωρινά στο σπίτι του, πριν παρουσιαστεί στη φυλακή. 

Νικολά Σαρκοζί: Σε κελί 9 τ.μ με τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση

Η συγκεκριμένη φυλακή βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού. Πληροφορίες του γαλλικού Τύπου αναφέρουν πως ήδη έχει ετοιμαστεί ένα κελί για τον Νικολά Σαρκοζί, στη λεγόμενη VIP πτέρυγα, όπου στο παρελθόν είχε φυλακιστεί και ο πρώην στενός συνεργάτης του Κλοντ Γκεάν.

Ένα από τα κελιά της φυλακής La Sante - AP Images

Ένα από τα κελιά της φυλακής La Sante - AP Images

Στη VIP πτέρυγα της φυλακής κρατούνται σήμερα 17 πολιτικά, δημόσια και άλλα γνωστά πρόσωπα, ενώ εκεί εξέτισε την ποινή του ο ηθοποιός Πιερ Παλμάντ και ο πρώην δήμαρχος του Παρισιού Πατρίκ Μπαλκανί. 

Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους, όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι - AP Images

Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους, όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι - AP Images

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, τα κελιά στη συγκεκριμένη πτέρυγα είναι 9 έως 12 τ.μ. Ενδεχομένως ο Νικολά Σαρκοζί θα είναι μόνος του στο κελί και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και τηλεόραση με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. 

Στη φυλακή La Sante έχουν εκτίσει τις ποινές τους διαβόητοι εγκληματίες, όπως ο «Κάρλος το Τσακάλι» - AP Images

Στη φυλακή La Sante έχουν εκτίσει τις ποινές τους διαβόητοι εγκληματίες, όπως ο «Κάρλος το Τσακάλι» - AP Images

Επίσης μπορεί να ζητήσει και ψυγείο, για το οποίο υπάρχει επίσης χρέωση. Προμήθειες μπορεί να αγοράζει από την καντίνα της φυλακής, όπως επίσης είδη προσωπικής υγιεινής, τσιγάρα και περιοδικά. 

Ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαιούται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα και θα προαυλίζεται μόνος του. 

Στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στη φυλακή La Sante - AP Images

Στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στη φυλακή La Sante - AP Images

Θα βρίσκεται υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, ώστε να προστατευθεί από ενδεχόμενες επιθέσεις ή απειλές. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να στοχοποιηθεί, κι έτσι δεν αποκλείεται να κρατηθεί υπό συνθήκες απομόνωσης. 

Ο Σαρκοζί θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους, όπως ηλεκτρονικό βραχιολάκι, από την πρώτη κιόλας ημέρα εγκλεισμού του, 

Η φυλακή La Sante βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού και λειτούργησε πρώτη φορά το 1868 - AP Images

Η φυλακή La Sante βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού και λειτούργησε πρώτη φορά το 1868 - AP Images

Η διάρκεια παραμονής του στη φυλακή θα εξαρτηθεί και από την ημερομηνία εκδίκασης της έφεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το εφετείο οφείλει να ορίσει δικάσιμο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημέρα της καταδίκης.

La Sante: Η ιστορία της πιο φημισμένης φυλακής του Παρισιού

Η φυλακή La Santé, είναι ένα από τα πιο γνωστά σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Χτίστηκε το 1867, στη συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1868. 

Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να έχει στο κελί του τηλέφωνο, τηλεόραση και ψυγείο με το ανάλογο αντίτιμο - AP Images

Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να έχει στο κελί του τηλέφωνο, τηλεόραση και ψυγείο με το ανάλογο αντίτιμο - AP Images

Αρχικά σχεδιάστηκε ως πρότυπη φυλακή με έμφαση στον έλεγχο και την απομόνωση των κρατουμένων, βασισμένη στο αμερικανικό «σύστημα της Φιλαδέλφειας», με μεμονωμένα κελιά για κάθε κρατούμενο. Σταδιακά εξελίχθηκε σε φυλακή «υψίστης ασφάλειας», όπου οδηγήθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, τρομοκράτες, αλλά και γνωστές προσωπικότητες.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του μάλλον στην πτέρυγα VIP - AP Images

Ο Νικολά Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του μάλλον στην πτέρυγα VIP - AP Images

Μέχρι το 1972, στη La Santé λειτουργούσε και χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα.

Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές καταγγελίες απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Έκλεισε για μία περίοδο και επαναλειτούγησε, με σύγχρονα κελιά, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και ειδικές πτέρυγες.

Η φυλακί La Sante - AP Images

Η φυλακί La Sante - AP Images

Έχει χωρητικότητα περίπου 650 κρατουμένων, αν και στην πράξη φιλοξενεί πολύ περισσότερους.

