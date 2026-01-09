Επίδομα ανεργίας: Ποιοι θα παίρνουν παραπάνω χρήματα

Η μεγάλη αλλαγή με την ειδική προσαύξηση

09.01.26 , 19:34 Επίδομα ανεργίας: Ποιοι θα παίρνουν παραπάνω χρήματα
Οικονομια
ΔΥΠΑ
Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης ανεργίας τίθεται σε πλήρη ισχύ. Για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική προσαύξηση για μονογονεϊκές οικογένειες.

Από την 1η Απριλίου 2026 περνά στη φάση της καθολικής εφαρμογής 

Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το επίδομα μπορεί – υπό προϋποθέσεις – να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ κατά τους πρώτους μήνες καταβολής, ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο και τον μισθό του ανέργου.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
