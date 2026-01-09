Επίδομα ανεργίας: Ποιοι θα παίρνουν παραπάνω χρήματα

Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης ανεργίας τίθεται σε πλήρη ισχύ. Για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική προσαύξηση για μονογονεϊκές οικογένειες.

Από την 1η Απριλίου 2026 περνά στη φάση της καθολικής εφαρμογής

Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το επίδομα μπορεί – υπό προϋποθέσεις – να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ κατά τους πρώτους μήνες καταβολής, ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο και τον μισθό του ανέργου.

