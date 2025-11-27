ΕΛ.ΑΣ.: Η… ενημερωμένη Χρυσούλα που δε «μασάει» από απάτες

Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για τις προσπάθειες εξαπάτησης ηλικιωμένων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 15:07 Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο Καφέ της Χαράς με εγκλώβισε
27.11.25 , 14:58 Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
27.11.25 , 14:49 Ρόδος θάνατος στρατιώτη: Ζητά απαντήσεις η οικογένεια του 19χρονου
27.11.25 , 14:47 Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών
27.11.25 , 14:45 Πώς έμαθε ο πατέρας των παιδιών ότι ασελγεί πάνω τους ο θείος τους
27.11.25 , 14:41 Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!
27.11.25 , 14:38 Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
27.11.25 , 14:23 Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
27.11.25 , 14:13 First Dates - Sneak preview: Ο Παύλος δε ρίχνει τα standards του
27.11.25 , 14:12 Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!
27.11.25 , 14:05 Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της
27.11.25 , 13:51 «Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη
27.11.25 , 13:35 «Φαντάσματα»: Ο Άρης Τρουπάκης εξηγεί γιατί είπε το μεγάλο “ναι” στη σειρά
27.11.25 , 13:29 Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της
27.11.25 , 13:28 Μητσοτάκης: «Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή
Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
To βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυρία Χρυσούλα ξαναχτυπά σε νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ, επιβεβαιώνοντας πως η ενημέρωση είναι το παν, ώστε οι ηλικιωμένοι να μην είναι τα εύκολα θύματα απατεώνων που τους εκμεταλλεύονται. 

Κύπρος: Απέσπασαν 1.200.000 ευρώ από γυναίκα μέσω τηλεφωνικής απάτης

Η κυρία Χρυσούλα πριν από ένα μήνα σε προηγούμενο βίντεο είχε αντιμετωπίσει έναν απατεώνα που προσπάθησε να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της και της ζητούσε να παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της. 

 

 

Στο νέο βίντεο η απατεώνας την προειδοποιεί ότι στο σπίτι της υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας. 

Πήραν 15.000 ευρώ από 80χρονη στα Γρεβενά με τηλεφωνική απάτη 

Η γυναίκα που την κάλεσε στο τηλέφωνο της ζήτησε να βάλει σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά της και να τα αφήσει στον δρόμο, δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων. 

«Και τι είναι τα κοσμήματα, φαγητό ή ανταύγειες να τα βάλω στο αλουμινόχαρτο;», αναρωτιέται η καπάτσα κυρία Χρυσούλα, κάνοντας την ανίδεη. Μάλιστα όταν λέει στην απατεώνισσα πως το σπίτι της είναι δίπλα στο αστυνομικό τμήμα εκείνη της έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο. 

Σέρρες: Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα τροχαίο ατύχημα

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. καταλήγει με τη λεζάντα «Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κ. Χρυσούλα», με τη γυναίκα να κρατάει μια εφημερίδα που έγραφε τη λέξη «ενημερωμένη».

Μάλιστα φαίνεται πως η ΕΛ.ΑΣ. εμπνεύστηκε για το συγκεκριμένο βίντεο από ένα πραγματικό γεγονός, καθώς τέσσερις επιτήδειοι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, προσπάθησαν να αρπάξουν κοσμήματα και χρυσαφικά από μια ηλικιωμένοι στου Ζωγράφου, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας. 

Προσοχή στις νέες high tech απάτες - Τι είναι το «Caller ID spoofing»

Οι δράστες της τηλεφώνησαν και της είπαν πως εργάζονται για πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και την συμβούλεψαν να βάλει κάποια χρήματα και τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από τη ραδιενέργεια. 

Ευτυχώς η γυναίκα κατάλαβε γρήγορα ότι πρόκειται για απάτη και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έστησαν παγίδα στους κακοποιούς και όταν η γυναίκα άφησε όσα της ζήτησαν σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από το σπίτι της, τους συνέλαβαν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΑΣ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΒΙΝΤΕΟ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top