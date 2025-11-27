ΕΛ.ΑΣ.: Η… ενημερωμένη Χρυσούλα που δε «μασάει» από απάτες

Η κυρία Χρυσούλα ξαναχτυπά σε νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ, επιβεβαιώνοντας πως η ενημέρωση είναι το παν, ώστε οι ηλικιωμένοι να μην είναι τα εύκολα θύματα απατεώνων που τους εκμεταλλεύονται.

Η κυρία Χρυσούλα πριν από ένα μήνα σε προηγούμενο βίντεο είχε αντιμετωπίσει έναν απατεώνα που προσπάθησε να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της και της ζητούσε να παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της.

📲Μένουμε ενημερωμένοι...

Το λέει και η κα Χρυσούλα..! 😎🍹



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απάτες, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

👉 https://t.co/DwtztJb0uG pic.twitter.com/Hmctd6au47 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 27, 2025

Στο νέο βίντεο η απατεώνας την προειδοποιεί ότι στο σπίτι της υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας.

Η γυναίκα που την κάλεσε στο τηλέφωνο της ζήτησε να βάλει σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά της και να τα αφήσει στον δρόμο, δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

«Και τι είναι τα κοσμήματα, φαγητό ή ανταύγειες να τα βάλω στο αλουμινόχαρτο;», αναρωτιέται η καπάτσα κυρία Χρυσούλα, κάνοντας την ανίδεη. Μάλιστα όταν λέει στην απατεώνισσα πως το σπίτι της είναι δίπλα στο αστυνομικό τμήμα εκείνη της έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο.

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. καταλήγει με τη λεζάντα «Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κ. Χρυσούλα», με τη γυναίκα να κρατάει μια εφημερίδα που έγραφε τη λέξη «ενημερωμένη».

Μάλιστα φαίνεται πως η ΕΛ.ΑΣ. εμπνεύστηκε για το συγκεκριμένο βίντεο από ένα πραγματικό γεγονός, καθώς τέσσερις επιτήδειοι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, προσπάθησαν να αρπάξουν κοσμήματα και χρυσαφικά από μια ηλικιωμένοι στου Ζωγράφου, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας.

Οι δράστες της τηλεφώνησαν και της είπαν πως εργάζονται για πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και την συμβούλεψαν να βάλει κάποια χρήματα και τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από τη ραδιενέργεια.

Ευτυχώς η γυναίκα κατάλαβε γρήγορα ότι πρόκειται για απάτη και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έστησαν παγίδα στους κακοποιούς και όταν η γυναίκα άφησε όσα της ζήτησαν σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από το σπίτι της, τους συνέλαβαν.