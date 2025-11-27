Μετά τη Δέσποινα Βανδή η Άννα Βίσση στο J2US; - Όσα είπε ο Φασουλής

Το μουσικό show J2US ετοιμάζεται να επιστρέψει από τον Φεβρουάριο στο Open TV, και οι πρώτες συζητήσεις για τη σύνθεση της επιτροπής έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Σταμάτης Φασουλής, που έχει ταυτιστεί με το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε στο Breakfast@star για τη δική του επιστροφή, αλλά και για τα νέα ονόματα που ακούγονται για την κριτική επιτροπή.

Σταμάτης Φασουλής: Θα είναι ή οχι στο J2US;

Σε δηλώσεις του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής τόνισε ότι, αν και δεν έχει κλείσει ακόμη κάποια συμφωνία, θέλει και σκοπεύει να συμμετάσχει στη νέα σεζόν: «Μάλλον θα είμαι και θέλω και να είμαι. Χαίρομαι που επιστρέφω στο Open, όπου ξεκίνησε κιόλας το παιχνίδι αυτό. Δεν έχω κλείσει τίποτα επίσημα, αλλά η χαρά μου να είμαι εκεί είναι δεδομένη.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από επτά συνεχόμενες σεζόν ήταν αναγκαίο το διάλειμμα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο show δεν χρειάζεται… «λιθαράκια», αλλά χαρά, συμμετοχή και χιούμορ: «Δεν υπάρχουν λιθαράκια εκεί. Θέλουν χαρά, συμμετοχή, αυτό και χιούμορ. Έκανε καλό που σταματήσαμε για λίγο, αλλά μας έλειψε. Εμένα προσωπικά μου έλειψε.»

Όσον αφορά τη νέα σύνθεση της κριτικής επιτροπής, ο Σταμάτης Φασουλής απέφυγε να κάνει βιαστικά σχόλια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές: «Πιστεύω ότι ή όσο κάνει καλό η νέα κρητική επιτροπή ή και η παλιά συνταγή. Κάτσε να τη δούμε πρώτα. Να δούμε ποιοι θα είναι, πώς θα είμαστε, τι θα γίνει.»

Όσον αφορά την απουσία της Δέσποινας Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής παραδέχθηκε ότι θα τη στερηθεί, καθώς ήταν πολύτιμος συνοδοιπόρος του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά παραμένει αισιόδοξος για τη νέα σεζόν: «Ε, ναι, θα μου λείψει. Βέβαια θα μου λείψει, αλλά χαίρομαι που το show επιστρέφει.»

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε, για το αν η παραγωγή έχει κάνει και προσέγγιση στην Άννα Βίσση, η οποία, αν επιβεβαιωθεί, θα προσδώσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δυναμική στην κριτική επιτροπή σχολίασε: «Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Είναι ωραία επιλογή αυτή.»

Με τις πρώτες φήμες να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, το J2US φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά, με συνδυασμό εμπειρίας, φρεσκάδας και ανατροπών, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star