«Από τα 30 μέχρι τα 40 έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο»

Όσα αποκάλυψε πολύ γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης κι ηθοποιός

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχει υπογράψει τεράστιες επιτυχίες στο θέατρο τόσο ως ηθοποιός, αλλά κυρίως ως σκηνοθέτης, εδώ και πολλά χρόνια. 

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο σπαραχτικός επικήδειος του Σταμάτη Φασουλή

Ο λόγος για τον Σταμάτη Φασουλή που σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης, μίλησε για τον αλκοολισμό αλλά και την ανασφάλεια που ήταν πάντα ένα κομμάτι του εαυτού του. Όπως εξομολογήθηκε, δεν αισθάνεται άνετα σε μεγάλες παρέες και παλαιότερα προσπαθούσε να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα μέσα από το ποτό.

Φέτος, ο Σταμάτης Φασουλής σκηνοθετεί τη Δήμητρα Ματσούκα στην παράσταση Η Κόμμισα της Φάμπρικας

Φέτος, ο Σταμάτης Φασουλής σκηνοθετεί τη Δήμητρα Ματσούκα στην παράσταση Η Κόμμισα της Φάμπρικας

«Είμαι πολύ ανασφαλής. Σε μια παρέα με πολλά άτομα δεν είμαι καλός. Κάποτε, για να το ξεπεράσω, στα 30 με 40, έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Τώρα δεν πίνω καθόλου. Εδώ και 20 χρόνια δεν το βάζω στο στόμα μου, ή πίνω λίγο κρασί όταν βγαίνω, γιατί βγαίνω μια φορά στις 15 μέρες. Τότε έπινα για να αντιμετωπίσω όλο αυτό. Τώρα δεν το αντιμετωπίζω», δήλωσε αρχικά. 

Σταμάτης Φασουλής: «Είδα την Άννα Παναγιωτοπούλου στον ύπνο μου»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, αναγνώρισε ότι η ανασφάλεια του δεν πηγάζει από την ανάγκη αποδοχής, αλλά από ένα βαθύτερο συναίσθημα αμηχανίας απέναντι στους ανθρώπους και τον κόσμο: «Η ανασφάλεια δεν είναι θέμα αποδοχής. Αισθάνομαι πάντα έξω από τα νερά μου, εκτός από το θέατρο, που νομίζω ότι κολυμπάω μια χαρά. Ακόμα και τώρα, για να μιλήσω στον οδηγό ταξί, το σκέφτομαι πολύ. Όχι για να μην κριθώ, μήπως μου πει “τι θες μωρέ, σήκω φύγε”. Μη με ρωτήσεις γιατί. Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι όλοι στον κόσμο δεν είμαστε αποδεκτοί από την κοινωνία. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Μπορεί να είναι λάθος. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ο φόβος να μη με αγαπήσουν. Ο καλλιτέχνης θέλει να τον αγαπάνε».

Όσο για τον φόβο της απόρριψης που τον διακατέχει, παραδέχτηκε ότι, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, έχει ανάγκη να τον αγαπούν και να νιώθει αποδοχή. Παράλληλα, ο Σταμάτης Φασουλής περιέγραψε πόσο διαφορετικά αισθάνεται όταν βρίσκεται ανάμεσα σε λίγους και δικούς του ανθρώπους, σε αντίθεση με το πώς νιώθει σε κοινωνικές εξόδους. Στη συνέχεα μίλησε για τη δεκαετία της ζωής του που βρέθηκε παγιδευμένος στο αλκοόλ, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του επαγγέλματος και της κοινωνικής ζωής.

«Από τα 30 μέχρι τα 40 έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο»

Ο Σταμάτης Φασουλής με τη Φαίη Σκορδά

«Με την παρέα μου, τα 4-5 άτομα, είμαι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν ανοίγομαι κοινωνικά, όταν ας πούμε είναι να μπω σε ένα εστιατόριο μέχρι να κάτσω στη θέση μου, δεν αισθάνομαι και τόσο καλά. Σπάνια βγαίνω έξω, μια φορά στις 15 μέρες κι αν… Η ζωή μου είναι μοναχική. Κάποτε δεν ήταν και το είχα πληρώσει άσχημα αυτό. Μετάνιωσα τη συμπεριφορά μου και το ότι έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα. Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό κράτησε 10 χρόνια, 30 με 40. Έκανα πράγματα και πιεζόμουν για να ανταπεξέλθω. Κάθε μέρα ήμουν και σε ένα κάλεσμα με ένα ουίσκι ή μια βότκα στο χέρι και έλεγα κάτι αηδίες και ξεράσματα. Και τώρα τα σκέφτομαι και λέω, “γιατί τα έκανες αυτά;”. Θέλοντας όμως να υπάρξω σε έναν κόσμο που δεν άντεχα, έπρεπε να το αντέξω τεχνητά και κατέφευγα στο ποτό ή στη λογοδιάρροια, Μίλαγα για τα πάντα, έκανα ότι τα ήξερα όλα. Ξεράδια ήξερα», είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

