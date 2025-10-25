Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο σπαραχτικός επικήδειος του Σταμάτη Φασουλή

Συγκίνησε ο Σταμάτης Φασουλής στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου με τον επικήδειο που εκφώνησε για το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο τραγουδοποιό.

«Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Ήρθα για να λυθεί μια παρεξήγηση, έτσι είπαμε, ξαφνικά ένα unplug… Αν κι εδώ ήρθα μιλώντας του για τελευταία φορά για να λυθεί μια παρεξήγηση των τελευταίων ημερών. Ακούμε παντού ότι "φεύγοντας ο Διονύσης το τραγούδι έγινε πιο φτωχό", λάθος!

Ο Σταμάτης Φασουλής συντετριμμένος στον επικήδειο για τον Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης... μάλλον εσύ αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι, όχι πλούσιο, πάμπλουτο. Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν τόσο πλούσιο. Το αγάπησες πολύ το ελληνικό τραγούδι, πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν κάναμε το Ζήτω το ελληνικό τραγούδι, "ποτέ μη βάλετε ποτέ τον τόνο", έλεγε να είναι και ζητώ και ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Γιατί εσύ ήσουν Διονύση, ότι αποθεώνεις το αποζητούσες, συγχρόνως και παιδί και δάσκαλος», ανέφερε ο Σταμάτης Φασουλής.

Περιγράφοντας μία από τις αξέχαστες συναντήσεις τους: «Συζητάγαμε για τη ζωή γιατί αυτό που θέλαμε κι ήθελε περισσότερο εκείνος ήταν να ακουμπήσει στην τέχνη, ήταν η ζωή, ήθελε τη ζωή να τη μεταφέρει στο τραγούδι και τη μετέφερε. Αυτό έκανε. Έπαιρνε ένα ελάχιστο, μια φωτογραφία, μια κίνηση “με τις φλούδες στης κουζίνας το μαχαίρι". Τώρα τι λέει αυτό; Μια φλούδα της κουζίνας, το μαχαίρι; Και ξαφνικά γινόταν ένας μεγάλος, ένας λαμπρός πάμφωτος στίχος στο τραγούδι του. Το καλοκαίρι έπαιρνε το τίποτα και το έκανε άπαν. Ήταν πολύ σημαντικός μάλιστα εκεί. Τότε έμενα σε ένα σπίτι σκαρφαλωμένο στο Λυκαβηττό, στην Κοσμά Μελωδού και περνώντας από τη μια μεριά στην άλλη, από την πίσω μεριά, έβλεπε την οδό του Νικηφόρου Ουρανού και μου έλεγε: "Να δεις που θα αποδειχθεί πάντα νικηφόρος ο ουρανός". Ναι, απεδείχθη», πρόσθεσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης.

Παλιότερη συνάντηση του Σταμάτη Φασουλή με τον Διονύση Σαββόπουλο και τη σύζυγό του, Άσπα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δε θα ήθελα να κλάψω, όπως δεν έκλαψα για τη μητέρα μου. Δε θα παραδεχτώ ότι έφυγες. Δε θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου!», πρόσθεσε ο Σταμάτης Φασουλής στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.