Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά

«Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός που με επηρέασε»

Στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε καλεσμένη η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη το πρωί της Τετάρτης, κάνοντας μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της, τόσο για την καριέρα της όσο και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο

Για την αγάπη του κόσμου είπε: «Μόνο χαρά μπορείς να νιώσεις από την αγάπη του κόσμου, το γεγονός ότι θυμούνται μετά από τόσα χρόνια γεγονότα είναι χαρά κι ευθύνη για εμένα».

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί στον Οιδίποδα του Ρόμπερτ Αικ στη Στέγη

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί στον Οιδίποδα του Ρόμπερτ Άικ στη Στέγη

Και συνέχισε: «Αυτή είναι η δουλειά μας, απευθυνόμαστε τον κόσμο με στόχο να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, να τον βοηθήσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα και να του δώσουμε αφορμή να σκεφτεί ή να συγκινηθεί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάθε του επιλογή έχει άλλη σημασία. Πλέον ξέρω τι μου αρέσει και σε τι θα ήθελα να πάω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και το κοινό, μήπως προδώσω αυτόν τον κόσμο αν περιμένει κάτι από εμένα».

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Η ηλικία, η οικονομική ανέχεια κι ο κρυφός γάμος

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παρέλαβε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών 2025

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παρέλαβε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών 2025

Για τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της είπε: «Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη κι είναι πολύ σημαντικές στη δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας, αλλά και σύμμαχός μας».

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Σικάτη εμφάνιση στο θέατρο με μπλε κοστούμι

Η Φαίη Σκορδά με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Η Φαίη Σκορδά με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Στο πιο προσωπικό σημείο, απάντησε στον Άρη Καβατζίκη γιατί δεν έκανε παιδιά: «Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο. Δεν έχω κάνει την Έντα Γκάμπλερ πχ, αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι. Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες. Ο βασικός λόγος του να μην "κάνω οικογένεια" ήταν κυρίως υπαρξιακός, με την έννοια του γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό περιβάλλον μου, που με επηρέασε. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό».

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
