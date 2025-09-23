Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο

Κ. Καραμπέτη: «Πόσες γυναίκες στις μέρες μας δεν υιοθετούμε αντρικά χαρακτηριστικά για να μας πάρουν στα σοβαρά;»/ Καλύτερα δε γίνεται

Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/9 η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Η ηθοποιός παρακολούθησε τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Η κα. Καραμπέτη επέλεξε για τη θεατρική βραδιά ένα ανδρόγυνο look και συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στο Ηρώδειο ντυμένη στις αποχρώσεις του γκρι, Φορούσε ένα ψηλόμεσο γκρι παντελόνι, τύπου office, το οποίο συνδύασε υπέροχα με σατέν μαύρο πουκάμισο και μία διακριτική μαύρη δερμάτινη ζώνη.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Καρυοφιλλιά Καραμπέτη φωτογραφήθηκε με τους πρωταγωνιστές αυτής, τον Αναστάση Ροϊλό (Ορέστη) και την Ιωάννα Παππά (Κλυταιμνήστρα).

Δες τις φωτογραφίες:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη-Λουκία Μιχαλοπούλου-Ρένη Πιττακή/ NDP Photo Έλλη Πουπουλίδου

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη - Αναστάσης Ροϊλός/ NDP Photo Έλλη Πουπουλίδου

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη-Ιωάννα Παππά/ NDP Photo Έλλη Πουπουλίδου