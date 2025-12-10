Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;

Το σχόλιο του Θανάση Αναγνωστόπουλου

10.12.25 , 17:44
Με μια δόση χιούμορ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αποκάλυψε στην έναρξη του σημερινού Στούντιο 4, ότι είναι πολύ εκνευρισμένη με την τεχνολογία, ενώ τσακώθηκε με το ChatGTP.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η φωτογραφία της χωρίς ίχνος μακιγιάζ

«Έχω πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Δεν ανοίγει το κινητό μου, κολλάει η οθόνη, δεν με αναγνωρίζει το Face ID», είπε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αποκαλύπτοντας πως αφαίρεσε ακόμη και τον κωδικό ασφαλείας. 

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι «τσακώθηκε» και με το ChatGPT: «Χθες μέχρι τις 2 το πρωί έκανα μια δουλειά και του είπα “κράτα το”. Σήμερα μου λέει “δεν το ’χω”. Του είπα “έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε σένα”».

Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε γελώντας: «Ούτε έχει συναισθήματα, και να το βρίσεις δεν το ενδιαφέρει», δίνοντας ανάλαφρο τόνο στο ξεκίνημα.

ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
