Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ

Με μια δόση χιούμορ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αποκάλυψε στην έναρξη του σημερινού Στούντιο 4, ότι είναι πολύ εκνευρισμένη με την τεχνολογία, ενώ τσακώθηκε με το ChatGTP.

«Έχω πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Δεν ανοίγει το κινητό μου, κολλάει η οθόνη, δεν με αναγνωρίζει το Face ID», είπε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αποκαλύπτοντας πως αφαίρεσε ακόμη και τον κωδικό ασφαλείας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι «τσακώθηκε» και με το ChatGPT: «Χθες μέχρι τις 2 το πρωί έκανα μια δουλειά και του είπα “κράτα το”. Σήμερα μου λέει “δεν το ’χω”. Του είπα “έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε σένα”».

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε γελώντας: «Ούτε έχει συναισθήματα, και να το βρίσεις δεν το ενδιαφέρει», δίνοντας ανάλαφρο τόνο στο ξεκίνημα.