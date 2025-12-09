Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»

Η Κατερίνα Καινούργιου,που βρίσκεται στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μοιράζεται καθημερινά πια με τους τηλεθεατές την επιθυμία της για λιχουδιές και εκφράζει τη μεγάλη αγάπη της στη σοκολάτα.

Μάλιστα, οι συνεργάτες της αφήνουν μια σοκολατίτσα κρυμμένη στην πολυθρόνα της όπου υποδέχεται τους καλεσμένους της στο πλατό.

Koυτσουμπής- Καινούργιου: Στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στα Σαν Σεμπάστιαν, τον Αύγουστο του 2024/ instagram

Σήμερα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έχει μέρες να φάει σοκολάτα και πως ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής φροντίζει για την υγιεινή διατροφή της.

«Μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα. Και χθες την έβγαλα με ένα αβγό το βράδυ. Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα. Να σου πω κάτι, εγώ, που έχω πρηστεί... έχω πολλή κατακράτηση εννοώ, τρώω τώρα στην εγκυμοσύνη πιο λίγο από ό,τι έτρωγα πριν. Πριν μείνω έγκυος, τα βράδια παρήγγελνα πίτσες, σουβλάκια, ήμουνα πολύ τυχερή. Και κάθε μέρα σοκολάτα, δηλαδή για το σώμα που είχα... », είπε χαρακτηριστικά στην αστρολόγο της εκπομπής, Βάσια Μαυράκη.

Καινούργιου: Η επιθυμία της για σοκολάτα στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Όμως και πριν ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της επίσημα κι ενόσω οι φήμες φούντωναν για την ευχάριστη περίοδο που διένυε, μιλούσε ανοιχτά για την πείνα που ένιωθε από νωρίς το πρωί και τις λιχουδιές του Πέτρου Συρίγου, που της «έσπαγαν» τη μύτη.

«Δεν ξέρεις τι μου έχεις κάνει. Βλέπει και ο Παναγιώτης καμιά φορά, τον ενημερώνω κιόλας και μου λέει: "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο" και το βράδυ μου λέει "δεν έφαγες όλο το φαγητό σου σον Πέτρο;". Ο καημένος, παιδιά, τι καλός... όταν έχεις καλό άντρα... μου καθάριζε αγγούρι κι αβοκάντο χθες το βράδυ. Μου λέει "έφαγες πολύ το μεσημέρι"», είχε πει χαρακτηριστικά η KatKen στον αέρα της εκπομπής της, απευθυνόμενη στον μάγειρα τους, Πέτρο Συρίγο, τον περασμένο Οκτώβριο.

Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η μητέρα της είχε πάρει 8 κιλά συνολικά στην εγκυμοσύνη της και η ίδια έχει πάρει σχεδόν 8 κιλά μέχρι τομ 5ο μήνα.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης τους, περίπου στα τέλη Απριλίου. Η παρουσιάστρια ήθελε πολύ να γίνει μανούλα και της συνέβη με φυσικό τρόπο, μετά από έναν χρόνο ορμονοθεραπείας, πριν μπει σε διαδικασία εξωσωματικής, όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια.