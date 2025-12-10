Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι λάβουν ειδοποίηση

Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την εφαρμογή του Ν. 5113/2024 έχει ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων από την Πολιτεία, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη συνολική συμμόρφωση των οχημάτων με τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι υλοποιούνται σταδιακά, θα συνεχιστούν εντός του 2025–2026 και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον διαχείρισης των οχημάτων στη χώρα. Πάμε όμως να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα:

Ποιοι λαμβάνουν ειδοποίηση;

Ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητα σε μία ή περισσότερες υποχρεώσεις όπως είναι: η ασφάλιση του οχήματος, η καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας. και ο περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ). Oι ειδοποιήσεις αναρτώνται προοδευτικά στην εφαρμογή του gov, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν SMS ή e-mail;

· Είσοδος στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων» του gov.gr, κλικ στην επιλογή «Περιουσία & Φορολογία» και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή «Οχήματα» ή απευθείας μετάβαση στη διεύθυνση: oximata.gov.gr

· Λήψη και ανάγνωση του ειδοποιητηρίου στην ενότητα «Ειδοποιήσεις».

· Ενέργειες συμμόρφωσης όπως αναφέρονται στο ειδοποιητήριο (π.x. ασφάλιση οχήματος, τέλη, ΚΤΕΟ ή υποβολή δικαιολογητικών).

Ποια οχήματα περιλαμβάνει ο πρώτος κύκλος ελέγχου;

Ο πρώτος κύκλος ελέγχου με ημερομηνία αναφοράς στοιχείων την 25η Αυγούστου 2025, αφορούσε:

· Επιβατικά Ι.Χ., φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης

· Οχήματα με έναν ιδιοκτήτη

· Οχήματα με έγκυρο αριθμό κυκλοφορίας

Για τον έλεγχο των τελών κυκλοφορίας αυτή που εξετάστηκε ήταν η καταβολή για το έτος 2025. Σημειώνεται πως οι έλεγχοι θα διευρύνονται σταδιακά, καλύπτοντας ολοένα περισσότερες κατηγορίες οχημάτων και υποχρεώσεων τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο. Τι ισχύει για ένα όχημα που δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ιδιοκτήτη;

· Υπόχρεος θεωρείται ο ιδιοκτήτης που εμφανίζεται στο μητρώο τη στιγμή της δια-σταύρωσης.

· Εφόσον η μεταβίβαση έγινε μετά την άντληση των στοιχείων ο νέος ιδιοκτήτης θα εμφανιστεί στους επόμενους κύκλους ελέγχου.

· Αν η μεταβίβαση δεν ολοκληρώθηκε ο πωλητής του οχήματος παραμένει υπόχρεος. Προκειμένου να θέσει το όχημα σε αναγκαστική ακινησία θα πρέπει να κάνει δή-λωση στην αστυνομία, να λάβει τη σχετική βεβαίωση και να την υποβάλει μέσω του myAADE.

Αναλυτικές οδηγίες διαθέτει ο «Οδηγός του Πολίτη» μέσα στην εφαρμογή. Πώς η auteco βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς;

H auteco συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την ανθρώπινη προσέγγιση, την πρόληψη και την υπευθυνότητα προσφέρει στους οδηγούς:

· Άμεσο έλεγχο ημερομηνίας επόμενου ΚΤΕΟ

· Υπενθυμίσεις για επόμενα βήματα και υποστήριξη συμμόρφωσης

· Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου

· και 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Με αφορμή τους κύκλους ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων ο Γενικός Διευθυντής της auteco, κ. Κωνσταντίνος Βήκας δήλωσε: «Κάθε εξέλιξη στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί ένα ακόμη βήμα για ασφαλέστερους δρόμους και μια πιο υγιή κοινωνία. Η πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Πολιτείας δημιουργεί ένα νέο πε-ριβάλλον στις συναλλαγές των πολιτών για θέματα οχημάτων, με λιγότερη ή και καθόλου γραφειοκρατία. Η auteco θα συνεχίσει να στηρίζει τους οδηγούς με έγκυρη ενημέρωση, κα-θαρή καθοδήγηση και εμπιστοσύνη, ώστε να νιώθουν βεβαιότητα σε κάθε τους διαδρομή. Μαζί κάνουμε την εμπειρία οδήγησης πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινη και πιο απλή για όλους».

