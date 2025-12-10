Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 18:37 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 204,25 εκατ. ευρώ σε αγρότες αυτή την εβδομάδα
10.12.25 , 18:31 Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε
10.12.25 , 18:14 Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων
10.12.25 , 18:11 Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο»
10.12.25 , 18:09 Cash or Trash: Η ιδιαίτερη τηλεόραση που έφερε ο γυμναστής Παύλος
10.12.25 , 17:57 Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
10.12.25 , 17:45 Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά
10.12.25 , 17:44 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;
10.12.25 , 17:11 XPENG: Ήρθαν τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα -Τιμές
10.12.25 , 17:08 GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»
10.12.25 , 16:54 Ποιοι διεκδικούν τον Σαλάχ
10.12.25 , 16:41 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά
10.12.25 , 16:28 Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή
10.12.25 , 16:04 Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα
10.12.25 , 16:02 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Οι εξελίξεις στο διπλό φονικό της Φοινικούντας είναι ραγδαίες, μετά τη σύλληψη του ανιψιού και του φίλου του / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, 65 ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη του.

Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του 68χρονου κι ο φίλος του

Το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθησαν στην Αθήνα ο ανιψιός του θύματος, αλλά και ο φίλος του και εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών. Την ίδια ώρα έχει εκδοθεί ένταλμα και για τρίτο πρόσωπο, συνέταιρο του εργοδότη, το οποίο ακόμη αναζητείται.

Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα, πριν μεταφερθούν πιθανόν στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας ανάκρισης. Οι κατηγορίες αφορούν ηθική αυτουργία για τον ανιψιό και τον εργοδότη, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην ηθική αυτουργία.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Φοινικούντα: «Συμβόλαιο θανάτου» για την περιουσία του θύματος

Μετά από εβδομάδες εντατικής έρευνας, η ανακρίτρια φαίνεται να καταλήγει ότι η επίθεση δεν ήταν αποτέλεσμα ληστείας που «στράβωσε», όπως ισχυρίστηκαν εξαρχής οι 22χρονοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News.

Αντιθέτως, πρόκειται –σύμφωνα με την κατηγορία– για οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης του επιχειρηματία.

Βασικός ηθικός αυτουργός θεωρείται ο ανιψιός, ο οποίος επρόκειτο να κληρονομήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θείου του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε λάβει στο παρελθόν σημαντική οικονομική βοήθεια από τον θείο του. Η ανακρίτρια εκτιμά ότι ο ίδιος κινητοποίησε τον στενό του φίλο και μέσω αυτού εντόπισαν τους δύο νεαρούς που εργάζονταν στην επιχείρηση του επιχειρηματία στην Αθήνα για να εκτελέσουν το σχέδιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στους δύο νεαρούς δόθηκαν όπλο, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο διαδρομής και εκτέλεσης. Οι αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι στάσεις που έκαναν κατά τη μετάβασή τους από την Αθήνα στη Μεσσηνία δημιουργούν την εικόνα συνεχούς καθοδήγησης από τρίτα πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήθεν ληστεία καταρρίφθηκε από τα ίδια τα στοιχεία του τόπου του εγκλήματος: δίπλα στο σώμα του 68χρονου βρέθηκαν 1.580 ευρώ, τα οποία δεν αφαιρέθηκαν ποτέ. Η λεπτομέρεια αυτή θεωρήθηκε από την αρχή πλήρως ασύμβατη με το σενάριο κλοπής.

Κάμπινγκ Φοινικούντα

Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

Φοινικούντα: Το διπλό φονικό και ο ρόλος του ανιψιού

Οι δύο δράστες έφτασαν στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής, πλησίασαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και τους πυροβόλησαν εξ επαφής πριν διαφύγουν. Ο ανιψιός βρισκόταν στον χώρο την ώρα της δολοφονίας, γεγονός που δημιουργεί, σύμφωνα με την ανακρίτρια, ισχυρή ένδειξη ότι επιδίωξε να «κλείσει» κάθε πιθανή μαρτυρία, καθώς ο επιστάτης είχε επίσης μερίδιο στην κληρονομιά.

Ο ένας από τους δύο 22χρονους παραδόθηκε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στη συνέχεια. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι στόχος ήταν η ληστεία, κάτι που πλέον η έρευνα αντιμετωπίζει ως πρόσχημα.

Οι συλλήψεις ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην υπόθεση, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε οικονομικό και προσωπικό κίνητρο, καθώς και τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top