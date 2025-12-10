Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο

Οι εξελίξεις στο διπλό φονικό της Φοινικούντας είναι ραγδαίες, μετά τη σύλληψη του ανιψιού και του φίλου του / Βίντεο Mega

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, 65 ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη του.

Το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθησαν στην Αθήνα ο ανιψιός του θύματος, αλλά και ο φίλος του και εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών. Την ίδια ώρα έχει εκδοθεί ένταλμα και για τρίτο πρόσωπο, συνέταιρο του εργοδότη, το οποίο ακόμη αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα, πριν μεταφερθούν πιθανόν στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας ανάκρισης. Οι κατηγορίες αφορούν ηθική αυτουργία για τον ανιψιό και τον εργοδότη, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην ηθική αυτουργία.

Φοινικούντα: «Συμβόλαιο θανάτου» για την περιουσία του θύματος

Μετά από εβδομάδες εντατικής έρευνας, η ανακρίτρια φαίνεται να καταλήγει ότι η επίθεση δεν ήταν αποτέλεσμα ληστείας που «στράβωσε», όπως ισχυρίστηκαν εξαρχής οι 22χρονοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News.

Αντιθέτως, πρόκειται –σύμφωνα με την κατηγορία– για οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης του επιχειρηματία.

Βασικός ηθικός αυτουργός θεωρείται ο ανιψιός, ο οποίος επρόκειτο να κληρονομήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θείου του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε λάβει στο παρελθόν σημαντική οικονομική βοήθεια από τον θείο του. Η ανακρίτρια εκτιμά ότι ο ίδιος κινητοποίησε τον στενό του φίλο και μέσω αυτού εντόπισαν τους δύο νεαρούς που εργάζονταν στην επιχείρηση του επιχειρηματία στην Αθήνα για να εκτελέσουν το σχέδιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στους δύο νεαρούς δόθηκαν όπλο, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο διαδρομής και εκτέλεσης. Οι αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι στάσεις που έκαναν κατά τη μετάβασή τους από την Αθήνα στη Μεσσηνία δημιουργούν την εικόνα συνεχούς καθοδήγησης από τρίτα πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήθεν ληστεία καταρρίφθηκε από τα ίδια τα στοιχεία του τόπου του εγκλήματος: δίπλα στο σώμα του 68χρονου βρέθηκαν 1.580 ευρώ, τα οποία δεν αφαιρέθηκαν ποτέ. Η λεπτομέρεια αυτή θεωρήθηκε από την αρχή πλήρως ασύμβατη με το σενάριο κλοπής.

Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Φοινικούντα: Το διπλό φονικό και ο ρόλος του ανιψιού

Οι δύο δράστες έφτασαν στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής, πλησίασαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και τους πυροβόλησαν εξ επαφής πριν διαφύγουν. Ο ανιψιός βρισκόταν στον χώρο την ώρα της δολοφονίας, γεγονός που δημιουργεί, σύμφωνα με την ανακρίτρια, ισχυρή ένδειξη ότι επιδίωξε να «κλείσει» κάθε πιθανή μαρτυρία, καθώς ο επιστάτης είχε επίσης μερίδιο στην κληρονομιά.

Ο ένας από τους δύο 22χρονους παραδόθηκε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στη συνέχεια. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι στόχος ήταν η ληστεία, κάτι που πλέον η έρευνα αντιμετωπίζει ως πρόσχημα.

Οι συλλήψεις ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην υπόθεση, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε οικονομικό και προσωπικό κίνητρο, καθώς και τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.