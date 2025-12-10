Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του 68χρονου κι ο φίλος του

Εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ακόμα ατόμων / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μετά το έγκλημα.

Η σύλληψη των δύο ανδρών ήρθε μετά τα εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πλέον αναμένονται νέες εξελίξεις στο θρίλερ των τελευταίων εβδομάδων. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένταλμα και για τρίτο άτομο.

Το κάμπινγκ όπου έγινε το διπλό φονικό / Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι, ο ένας εκ των οποίων προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησε ότι συμμετείχε στο διπλό έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας υπήρξε εργοδότης του ενός 22χρονου και μαζί με τον ανιψιό, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, είχαν κληθεί από τις αρχές να καταθέσουν για την υπόθεση.

Μάλιστα, προ μερικών εβδομάδων, είχε γίνε έφοδος της αστυνομίας στα δύο καταστήματα του επιχειρηματία στο Κολωνάκι και το Σύνταγμα για την κατάσχεση ψηφιακών μέσων.