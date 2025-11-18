Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι

Ρεπορτάζ για την έφοδο της αστυνομίας στα καταστήματα του φίλου του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Βίντεο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού που σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Χθες, μετά από εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε δύο καταστήματα, στο Κολωνάκι, μια καφετέρια κι ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη, που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε.

Στην καφετέρια εργάζονταν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία. Σε βίντεο που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φαίνονται οι αστυνομικοί να αποχωρούν από τα καταστήματα, έχοντας κατασχέσει κινητά τηλέφωνα, laptops και tablets.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μετά τη δολοφονία και έχει ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια Καλαμάτας.

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα του, υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», αναφέρει στη δήλωση του ο δικηγόρος του Μ. Δημητρακόπουλος.

Έρευνες έγιναν και στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στο σπίτι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και στο σπίτι του ανιψιού του στην Καλαμάτα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν υπολογιστές, που ενδεχομένων να περιέχουν στοιχεία συναλλαγών ή συνομιλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να βοηθήσουν στην έρευνα.

Παράλληλα, στα δικαστήρια της Καλαμάτας, κλήθηκε για νέα κατάθεση η 22χρονη φίλη του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η φίλη του μάρτυρα και ο σύντροφός της παρέμειναν για αρκετές ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας, προσφέροντας νέα στοιχεία στην Αστυνομία.

Φοινικούντα: Το χρονικό του εγκλήματος

Το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου. Ο δράστης εισήλθε στον χώρο, σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο 22χρονων, οι οποίοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι δύο φερόμενοι δράστες αλληλοκατηγορούνται για το ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς λείπουν πολλά κομμάτια του παζλ προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός και αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που έδωσε την εντολή ή η εμπλοκή και άλλων προσώπων.