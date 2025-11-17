Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι

Aνοιχτή παραμένει η υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη. Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα καταστήματα που διατηρεί ο επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπιγνκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας, προχώρησε σήμερα σε ταυτόχρονες έρευνες στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε δύο καταστήματα στο Κολωνάκι, τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματία που είχε λάβει το επίμαχο τηλεφώνημα. Μία κλήση που εδώ και εβδομάδες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται με απόλυτη μυστικότητα και εστιάζουν κυρίως σε ψηφιακά πειστήρια. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, από τις επισυνδέσεις και τα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων έχουν προκύψει νέα στοιχεία που οδήγησαν στη σημερινή αιφνιδιαστική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το κουβάρι της υπόθεσης –που παραμένει περίπλοκη και πολυσύνθετη– αρχίζει να ξετυλίγεται. Όπως τονίστηκε, η ανακρίτρια, παρά το νεαρό της ηλικίας της, θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρη και σχολαστική, και φέρεται να έχει στα χέρια της κρίσιμα στοιχεία που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας φέρεται να υπήρξε στο παρελθόν εργοδότης των δύο κατηγορούμενων που έχουν προφυλακιστεί. Επίσης, είναι καρδιακός φίλος του ανιψιού, ο οποίος του τηλεφώνησε αμέσως μετά το διπλό φονικό.