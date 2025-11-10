Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά

Δείτε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου για την υπόθεση της Φοινικούντας / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

«Μυστήριο» αποτελεί ένα σπίτι στη Δυτική Ελλάδα, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα, ναρκωτικά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Σε αυτό έμενε οικογένεια που συνδέεται με έναν από τους δύο κατηγορούμενους του διπλού στη Φοινικούντα.

Η αστυνομική έρευνα για το διπλό φονικό στη Φινικούντα αποκτά νέα διάσταση, μετά τον εντοπισμό ενός πετρόκτιστου σπιτιού στη Δυτική Ελλάδα, όπου βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το συγκεκριμένο σπίτι ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο ενός από τους δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία.

Ιδιοκτήτρια φέρεται να είναι μία υναίκα που είχε επιστρέψει από το εξωτερικό το καλοκαίρι, μαζί με τα δύο της παιδιά, με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Τα παιδιά μάλιστα γγράφηκαν και στο τοπικό σχολείο και ξεκίνησαν κανονικά τη σχολική χρονιά.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου, και μόλις τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη των δραστών του φονικού, η γυναίκα έφυγε αιφνιδιαστικά από τη χώρα, παίρνοντας τα παιδιά της και ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα. Το σπίτι έμεινε όπως ήταν, γεγονός που έχει κινήσει υποψίες στις Αρχές.

Φοινικούντα: Ο δεσμός της γυναίκας με έναν από τους δύο κατηγορούμενους

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού συνδέεται συγγενικά με έναν από τους δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία στη Φινικούντα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε περάσει ένα διάστημα το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να υπήρξε μεταφορά ή απόκρυψη στοιχείων στο συγκεκριμένο χώρο, γεγονός που ερευνάται.

Η Αστυνομία και η Εισαγγελία εξετάζουν λεπτομερώς υλικό από κάμερες, τηλεφωνικές συνομιλίες και ψηφιακά δεδομένα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κληθεί εκ νέου μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία κάλεσε και έναν δημοσιογράφο προκειμένου να τους απαντήσει από πού έμαθε την πληροφορία ότι υπάρχει υποδιερεύνηση ένα λευκό αυτοκίνητο.

Στο οικογενειακό περιβάλλον των εμπλεκομένων υπάρχουν άτομα που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στη δικογραφία. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν οι επαφές μεταξύ αυτών των προσώπων συνδέονται χρονικά με τις εγκληματικές ενέργειες που ερευνώνται.

Οι δικαστικές αρχές προχωρούν με προσοχή, συλλέγοντας νέα στοιχεία και συνδέοντας τα κομμάτια του «παζλ». Όπως όλα δείχνουν, το σπίτι στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί πλέον βασικό κρίκο στην υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα