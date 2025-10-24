Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Στην αντεπίθεση περνά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα. Σήμερα βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, ώστε να ζητήσει αφενός προστασία γιατί φοβάται για τη ζωή της και των μελών της οικογένειάς της και αφετέρου να εισφέρει στοιχεία που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην διαλεύκανση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

Η ανιψιά του 68χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του θείου της και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

«Δεν πιστεύω ότι οι δύο 22χρονοι ξεκίνησαν από μόνοι τους από την Αθήνα για να έρθουν να σκοτώσουν τον θείο μου και τον Βασίλη. Αμφισβητώ ότι κάποιος από τους δύο είναι ο δολοφόνος. Θα ησυχάσω μόνο όταν βρεθούν οι πραγματικοί δολοφόνοι», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Η ίδια δε θέλησε να πει στην εκπομπή αν υποπτεύεται κάποιον για τις δύο δολοφονίες, ωστόσο σημείωσε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που τα τελευταία τρία χρόνια προσπάθησαν και πέτυχαν να δηλητηριάσουν την σχέση αγάπης που είχε με τον θείο της και φρόντισαν να την εμπλέξουν και την απόπειρα εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Φοινικούντα: Η δεύτερη πόρτα στη ρεσεψιόν και το άθικτο plexiglass

Διαφορετική τροπή στην υπόθεση δίνει και η αποκάλυψη του γαμπρού του 68χρονου ότι υπήρχε κι άλλη πόρτα από την οποία μπορούσε κάποιος να μπει στη ρεσεψιόν.

Η λεπτομέρεια αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το plexiglass στο γραφείο της ρεσεψιόν, πίσω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο 68χρονος, ήταν άθικτο, δίνει μια νέα προοπτική για το πώς έδρασε ο εκτελεστής.

Όπως είπε και η Ρούλα Κουσκουρή, οι δύο βολές που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στον θώρακα και στο κεφάλι ήταν ευθυτενείς. Επομένως αν ο δράστης είχε πυροβολήσει από την κεντρική πόρτα της ρεσεψιόν θα είχε σπάσει το plexiglass.

«Θεωρώ ότι ο δολοφόνος μπήκε από την πλαϊνή πόρτα και πυροβόλησε τον Κώστα από το πλάι», είπε ο σύζυγος της ανιψιάς.

Η θεωρία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουν διαρρεύσει για την περιγραφή που φέρεται να έχει δώσει ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

Μέχρι τώρα η ύπαρξη της δεύτερης πόρτας δεν ήταν γνωστή, και αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι ο δολοφόνος μπήκε από την κεντρική πόρτα, ρώτησε τον 68χρονο αν υπάρχει κάποιο μέρος να μείνει και πριν προλάβει ο 68χρονος να μιλήσει τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια ο ανιψιός άρχισε να φωνάζει στον επιστάτη να τρέξει για να σωθεί. Ο δράστης τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα, ρίχνοντας τον νεκρό 35 μέτρα μακριά από τη ρεσεψιόν. Μια έκτη σφαίρα βρέθηκε σφηνωμένη σε ένα τροχόσπιτο σε ύψος τριών μέτρων. Αυτή η σφαίρα δεν έχει διαπιστωθεί αν πήγαινε κι αυτή για τον επιστάτη, ή για τον ανιψιό του 68χρονου που έτρεχε προς την ίδια κατεύθυνση.

Η ανιψιά του 68χρονου δήλωσε πρόθυμη να παραδώσει στις αρχές το κινητό της τηλέφωνο για να ερευνηθεί από τις αρχές, αλλά και να δώσει στη δικαιοσύνη στοιχεία, που η ίδια θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στο να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο διπλό φονικό. Τέλος αναμένεται να ζητήσει να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας.