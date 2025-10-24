Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Η νέα διάσταση που δίνει η ανιψιά για το πώς δολοφονήθηκε ο 68χρονος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αντεπίθεση περνά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα. Σήμερα βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, ώστε να ζητήσει αφενός προστασία γιατί φοβάται για τη ζωή της και των μελών της οικογένειάς της και αφετέρου να εισφέρει στοιχεία που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην διαλεύκανση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης. 

Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Η ανιψιά του 68χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του θείου της και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ. 

Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο

«Δεν πιστεύω ότι οι δύο 22χρονοι ξεκίνησαν από μόνοι τους από την Αθήνα για να έρθουν να σκοτώσουν τον θείο μου και τον Βασίλη. Αμφισβητώ ότι κάποιος από τους δύο είναι ο δολοφόνος. Θα ησυχάσω μόνο όταν βρεθούν οι πραγματικοί δολοφόνοι», είπε η ανιψιά του 68χρονου. 

Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Η ίδια δε θέλησε να πει στην εκπομπή αν υποπτεύεται κάποιον για τις δύο δολοφονίες, ωστόσο σημείωσε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που τα τελευταία τρία χρόνια προσπάθησαν και πέτυχαν να δηλητηριάσουν την σχέση αγάπης που είχε με τον θείο της και φρόντισαν να την εμπλέξουν και την απόπειρα εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν», λέει ο φερόμενος εκτελεστής

Φοινικούντα: Η δεύτερη πόρτα στη ρεσεψιόν και το άθικτο plexiglass

Διαφορετική τροπή στην υπόθεση δίνει και η αποκάλυψη του γαμπρού του 68χρονου ότι υπήρχε κι άλλη πόρτα από την οποία μπορούσε κάποιος να μπει στη ρεσεψιόν. 

Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Η λεπτομέρεια αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το plexiglass στο γραφείο της ρεσεψιόν, πίσω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο 68χρονος, ήταν άθικτο, δίνει μια νέα προοπτική για το πώς έδρασε ο εκτελεστής. 

Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

Όπως είπε και η Ρούλα Κουσκουρή, οι δύο βολές που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στον θώρακα και στο κεφάλι ήταν ευθυτενείς. Επομένως αν ο δράστης είχε πυροβολήσει από την κεντρική πόρτα της ρεσεψιόν θα είχε σπάσει το plexiglass. 

«Θεωρώ ότι ο δολοφόνος μπήκε από την πλαϊνή πόρτα και πυροβόλησε τον Κώστα από το πλάι», είπε ο σύζυγος της ανιψιάς. 

Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Η θεωρία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουν διαρρεύσει για την περιγραφή που φέρεται να έχει δώσει ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Μέχρι τώρα η ύπαρξη της δεύτερης πόρτας δεν ήταν γνωστή, και αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι ο δολοφόνος μπήκε από την κεντρική πόρτα, ρώτησε τον 68χρονο αν υπάρχει κάποιο μέρος να μείνει και πριν προλάβει ο 68χρονος να μιλήσει τον πυροβόλησε. 

Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»

Στη συνέχεια ο ανιψιός άρχισε να φωνάζει στον επιστάτη να τρέξει για να σωθεί. Ο δράστης τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα, ρίχνοντας τον νεκρό 35 μέτρα μακριά από τη ρεσεψιόν. Μια έκτη σφαίρα βρέθηκε σφηνωμένη σε ένα τροχόσπιτο σε ύψος τριών μέτρων. Αυτή η σφαίρα δεν έχει διαπιστωθεί αν πήγαινε κι αυτή για τον επιστάτη, ή για τον ανιψιό του 68χρονου που έτρεχε προς την ίδια κατεύθυνση. 

Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»

Η ανιψιά του 68χρονου δήλωσε πρόθυμη να παραδώσει στις αρχές το κινητό της τηλέφωνο για να ερευνηθεί από τις αρχές, αλλά και να δώσει στη δικαιοσύνη στοιχεία, που η ίδια θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στο να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο διπλό φονικό. Τέλος αναμένεται να ζητήσει να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top