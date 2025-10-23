Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα, είναι ένα ακόμα πρόσωπο που τον τελευταίο καιρό «πρωταγωνιστεί» στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο, που ίσως αποδειχθεί «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου ως προς το κίνητρο της διπλής δολοφονίας.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, η ανιψιά του 68χρονου τον υπεραγαπούσε κι εκείνος της είχε υπέρμετρη αδυναμία.

Πάντα τη βοηθούσε οικονομικά, στήριζε τα παιδιά της, τα οποία και είχε βαφτίσει και είχαν μια σχέση περισσότερο πατέρας – κόρης, παρά θείου και ανιψιάς.

Η σχέση αυτή διαταράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν η ανιψιά του ζήτησε να ανακαινίσει το σπίτι που της είχε παραχωρήσει για να μένει. Ο θείος της διαφωνούσε, γιατί έτσι θα έπαιρνε αξία και το διαμέρισμα που βρισκόταν στον από κάτω όροφο, και το οποίο ήθελε να αγοράσει.

Από τότε δεν μιλιόντουσαν, ενώ ο 68χρονος θύμωσε ακόμα περισσότερο γιατί έγινε καταγγελία σε βάρος του στην επιθεώρηση εργασίας και θεώρησε πως την είχε κάνει η ανιψιά του, γιατί πολλές φορές απασχολούταν στο κάμπινγκ ο γιος της.

«Η σχέση των δύο βασιζόταν στην αγάπη. Υπάρχει πρόσωπο που είχε βάλει λόγια και είχε απομακρύνει τον 68χρονο από την ανιψιά του», είπε η κ. Φραγκάκη.

Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψή της ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν καταθέσει στις αρχές έχουν εμπλέξει τόσο την ανιψιά, όσο και τον 17χρονο γιο της.

«Δεν έχουμε ακόμα τη δικογραφία στα χέρια μας για να το γνωρίζουμε με σιγουριά, αλλά μας μεταφέρθηκε πως υπάρχουν καταθέσεις εναντίον της ανιψιάς και του γιου της», είπε η κ. Φραγκάκη.

Πρόσθεσε ακόμα πως η γυναίκα είναι τρομοκρατημένη και φοβάται ότι κάποιος θα επιχειρήσει να κάνει κακό σε εκείνη ή την οικογένειά της.

Φοινικούντα: «Η ανιψιά δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι»

Στη σχέση του 68χρονου με την ανιψιά αναφέρθηκε κι ένα φίλος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως είπε τη λάτρευε και έλεγε πάντα ότι είναι μια σπουδαία γυναίκα.

«Μετά τη ρήξη που είχαν τον Αύγουστο, άρχισε ο κατήφορος. Ήταν απογοητευμένος γιατί πίστευε ότι μετά από όσα είχε κάνει για εκείνη, του είχε πάει την επιθεώρηση εργασίας. Εγώ τότε του είχα πει ότι αποκλείεται η ανιψιά του να έκανε κάτι τέτοιο», είπε ο φίλος του 68χρονου.

«Μετά τις απόπειρες σε βάρος του άρχισε να υποψιάζεται την Αμαλία και τον γιο της, γι’ αυτό και την έβγαλε από τη διαθήκη. Δεν ξέρω αν της κακοφάνηκε που το έκανε αυτό, αυτό που ξέρω είναι ότι η Αμαλία δεν είναι ικανή να πειράξει ούτε μυρμήγκι. Δεν την ενδιέφεραν τα χρήματα. Το πρώτο πράγμα που μου είπε μετά τη δολοφονία ήταν “μόνο να τους βρω και να τους σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια”, είναι συντετριμμένη», πρόσθεσε.

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι μετά την απόπειρα έξω από το σπίτι του, η ανιψιά έριξε τον εγωισμό της και τον πήρε τηλέφωνο για να δει αν ήταν καλά, αλλά ο 68χρονος δεν το σήκωσε ποτέ.

«Του είχα πει να πάρει μπράβους για να τον προσέχουν και μου είχε πει “έχω τον ανιψιό μου”», είπε ο φίλος του 68χρονου.