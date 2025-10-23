Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

«Η ανιψιά δε μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι»

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα, είναι ένα ακόμα πρόσωπο που τον τελευταίο καιρό «πρωταγωνιστεί» στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. 

Πρόκειται για ένα πρόσωπο, που ίσως αποδειχθεί «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου ως προς το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, η ανιψιά του 68χρονου τον υπεραγαπούσε κι εκείνος της είχε υπέρμετρη αδυναμία. 

Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

Πάντα τη βοηθούσε οικονομικά, στήριζε τα παιδιά της, τα οποία και είχε βαφτίσει και είχαν μια σχέση περισσότερο πατέρας – κόρης, παρά θείου και ανιψιάς. 

Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»

Η σχέση αυτή διαταράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν η ανιψιά του ζήτησε να ανακαινίσει το σπίτι που της είχε παραχωρήσει για να μένει. Ο θείος της διαφωνούσε, γιατί έτσι θα έπαιρνε αξία και το διαμέρισμα που βρισκόταν στον από κάτω όροφο, και το οποίο ήθελε να αγοράσει. 

Από τότε δεν μιλιόντουσαν, ενώ ο 68χρονος θύμωσε ακόμα περισσότερο γιατί έγινε καταγγελία σε βάρος του στην επιθεώρηση εργασίας και θεώρησε πως την είχε κάνει η ανιψιά του, γιατί πολλές φορές απασχολούταν στο κάμπινγκ ο γιος της. 

Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας

«Η σχέση των δύο βασιζόταν στην αγάπη. Υπάρχει πρόσωπο που είχε βάλει λόγια και είχε απομακρύνει τον 68χρονο από την ανιψιά του», είπε η κ. Φραγκάκη. 

Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψή της ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν καταθέσει στις αρχές έχουν εμπλέξει τόσο την ανιψιά, όσο και τον 17χρονο γιο της. 

Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»

«Δεν έχουμε ακόμα τη δικογραφία στα χέρια μας για να το γνωρίζουμε με σιγουριά, αλλά μας μεταφέρθηκε πως υπάρχουν καταθέσεις εναντίον της ανιψιάς και του γιου της», είπε η κ. Φραγκάκη. 

Πρόσθεσε ακόμα πως η γυναίκα είναι τρομοκρατημένη και φοβάται ότι κάποιος θα επιχειρήσει να κάνει κακό σε εκείνη ή την οικογένειά της. 

Φοινικούντα: «Η ανιψιά δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι»

Στη σχέση του 68χρονου με την ανιψιά αναφέρθηκε κι ένα φίλος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. 

Φοινικούντα: Βίντεο ντοκούμεντο από την απόπειρα εναντίον του 68χρονου

Όπως είπε τη λάτρευε και έλεγε πάντα ότι είναι μια σπουδαία γυναίκα. 

Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

«Μετά τη ρήξη που είχαν τον Αύγουστο, άρχισε ο κατήφορος. Ήταν απογοητευμένος γιατί πίστευε ότι μετά από όσα είχε κάνει για εκείνη, του είχε πάει την επιθεώρηση εργασίας. Εγώ τότε του είχα πει ότι αποκλείεται η ανιψιά του να έκανε κάτι τέτοιο», είπε ο φίλος του 68χρονου. 

Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

«Μετά τις απόπειρες σε βάρος του άρχισε να υποψιάζεται την Αμαλία και τον γιο της, γι’ αυτό και την έβγαλε από τη διαθήκη. Δεν ξέρω αν της κακοφάνηκε που το έκανε αυτό, αυτό που ξέρω είναι ότι η Αμαλία δεν είναι ικανή να πειράξει ούτε μυρμήγκι. Δεν την ενδιέφεραν τα χρήματα. Το πρώτο πράγμα που μου είπε μετά τη δολοφονία ήταν “μόνο να τους βρω και να τους σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια”, είναι συντετριμμένη», πρόσθεσε. 

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνια απολογία

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι μετά την απόπειρα έξω από το σπίτι του, η ανιψιά έριξε τον εγωισμό της και τον πήρε τηλέφωνο για να δει αν ήταν καλά, αλλά ο 68χρονος δεν το σήκωσε ποτέ. 

«Του είχα πει να πάρει μπράβους για να τον προσέχουν και μου είχε πει “έχω τον ανιψιό μου”», είπε ο φίλος του 68χρονου. 

