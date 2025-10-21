Φοινικούντα: Βίντεο ντοκούμεντο από την απόπειρα εναντίον του 68χρονου

Οι έρευνες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει πλέον στρέψει το βλέμμα και σε άλλους εμπλεκόμενους. Την ίδια ώρα στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο, που μετέδωσε το Mega δείχνει τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο. Μάλιστα το θύμα φαίνεται να μάχεται για τη ζωή του, προσπαθώντας να απωθήσει τον δράστη με μια μπλούζα.

O φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

«Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπουμε ότι πάει στην αρχή στο αυτοκίνητό του, τον ακολουθεί, γίνεται μία συμπλοκή, προσπαθεί να τον χτυπήσει, να τον διώξει με το ρούχο. Ο μαυροντυμένος 22χρονος προτάσσει το όπλο του, τον κυνηγάει, προσπαθεί πάλι ο άνθρωπος να κρυφτεί κάπου και να γλιτώσει, όμως βλέπουμε ότι συνέχεια τον ακολουθεί ο μαυροντυμένος, τον ξαναπλησιάζει, γίνεται αυτό για περίπου 1 λεπτό», είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Τελικά, ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει από την πρώτη αυτή απόπειρα, ωστόσο δολοφονήθηκε μερικές ημέρες αργότερα από την ίδια ομάδα δραστών.

Φοινικούντα: Τα τρία νέα εντάλματα

Την ίδια ώρα, ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του διπλού φονικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, ένα πρόσωπο που πιθανόν να είναι αυτό που οργάνωσε τη δολοφονία και το τρίτο φέρεται να είναι μια γυναίκα, που μάλλον ήταν αυτή που βοήθησε τον 22χρονο συνεργό να διαφύγει.

Οι δύο άνδρες που δολοφονήθηκαν στη Φοινικούντα

Οι δύο 22χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από τις μαραθώνιες απολογίες τους. Και οι δύο επέμειναν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς και έριξαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις των δύο ανδρών ο ένας στον άλλον.

Ο μεν φερόμενος ως φυσικός αυτουργός επανέλαβε ότι δεν είχε όπλο πάνω του, δεν μπήκε στο κάμπινγκ και δεν πυροβόλησε. Ο δε φερόμενος ως ηθικός αυτουργός επανέλαβε πως ο φίλος του ήταν εκείνος που σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 62χρονο επιστάτη.

Ο 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα είχε δεχθεί απόπειρα σε βάρος του ένα μήνα πριν τη δολοφονία

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών περιμένουν τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου επικοινωνιών για επτά κινητά, που εκτιμούν ότι θα δώσουν αρκετές απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Μυστήριο παραμένει πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος, που δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σκούτερ, με το οποίο μετέβησαν στη Φοινικούνταν οι δύο νεαροί και απομακρύνθηκαν από το κάμπινγκ.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας αρνείται τις κατηγορίες

Κανείς από τους δύο δεν έχει δώσει απαντήσεις γι’ αυτά τα δύο ζητήματα. Μόνο ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είπε στην ανακρίτρια ποιος είχε τα κλειδιά του σκούτερ και από ποια περιοχή το παρέλαβαν, χωρίς όμως να κατονομάζει κάποιο πρόσωπο που τους το έδωσε.

Ιδιαίτερη σημασία για τους αστυνομικούς έχει επίσης το γεγονός ότι ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είχε πολλά πακιστανικά τηλέφωνα, βγαλμένα σε άλλα ονόματα, ενώ πέταξε και το τηλέφωνο που είχε μαζί του σε άγνωστο σημείο.

Τέλος με μεγάλη προσοχή ερευνάται και το ζήτημα της διαθήκης που είχε συντάξει ο 68χρονος τρεις μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία του. Εξετάζεται ποιες αλλαγές υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2024, ποιοι ενδεχομένως αποκλείστηκαν και ποιοι μπορεί να ήταν δυσαρεστημένοι από τις αποφάσεις του 68χρονου.