VW Transporter: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία εκδόσεων

Η νέα γενιά του Volkswagen Transporter θέτει νέα πρότυπα ευελιξίας και διαμόρφωσης. Η γκάμα περιλαμβάνει 13 διαφορετικές διαμορφώσεις αμαξώματος: το panel van (έως 3 θέσεις), με κανονική (5,8 m³) ή ψηλή οροφή (9,0 m³), το Kombi με παράθυρα για μεταφορά αγαθών ή επιβατών (έως 9 θέσεις), το dropside με διπλή καμπίνα (6 θέσεις) και επιφάνεια φόρτωσης 4,2 m², καθώς και το Caravelle – ιδανικό για επαγγελματικές ή premium μεταφορές έως 9 επιβατών. Όλες οι εκδόσεις προσφέρονται με κανονικό ή μακρύ μεταξόνιο, ενώ οι dropside διατίθενται αποκλειστικά με μακρύ μεταξόνιο.



Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, λειτουργεί ως πλήρως εξοπλισμένος «κινητός χώρος εργασίας». Παράλληλα, ο προαιρετικός ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης προβάλλεισε πραγματικό χρόνο την εικόνα από την πίσω κάμερα, προσφέροντας βέλτιστη ορατότητα ακόμη και στα κλειστά panel vans.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, το νέο Transporter διατίθεται με plug-in hybrid και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, εκτός από τους αποδοτικούς turbodiesel κινητήρες. Ο βασικός TDI αποδίδει 81 kW (110 PS) με χειροκίνητο κιβώτιο, η μεσαία έκδοση 110 kW (150 PS) διατίθεται προαιρετικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ ο κορυφαίος TDI των 125 kW (170 PS) συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Οι δύο ισχυρότερες εκδόσεις TDI (110 και 125 kW) μπορούν να συνδυαστούν με τετρακίνηση 4MOTION, που είναι στάνταρ στην έκδοση TDI 110 kW 4MOTION. Το plug-in υβριδικό Transporter θα προσφέρει επιδόσεις και αποδοτικότητα ιδανικές για μικτές διαδρομές πόλης και αυτοκινητόδρομου, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά Transporter και Caravelle σχεδιάστηκαν για αθόρυβη, μηδενικών ρύπων κίνηση.

Ακόμη και η βασική έκδοση TDI 81 kW (110 PS) μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.000 kg, ενώ οι εκδόσεις TDI 110 kW και άνω φτάνουν έως 2.800 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Το plug-in hybrid επιτρέπει ρυμουλκούμενα έως 2.300 kg, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά Transporter και Caravelle φτάνουν επίσης έως 2.300 kg (ή 2.000 kg για τις εκδόσεις dropside και Caravelle με διπλή καμπίνα). Όλα τα μέγιστα βάρη αφορούν ρυμουλκούμενα με φρένα και κλίση 12%.

Η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει έως 9 m³, ενώ το ωφέλιμο φορτίο φτάνει 1,33 τόνους. Οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και η δυνατότητα ενσωμάτωσης εξοπλισμού εργαστηρίου με τροφοδοσία 230 V καθιστούν το νέο Transporter ιδανικό «κινητό συνεργείο».